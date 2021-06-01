Conmebol define confrontos das oitavas de final da Sul-Americana; veja os duelos

Crédito: MARCELO ENDELLI/POOL/AFP

Em dia marcado pelo sorteio das oitavas de final da Libertadores, a Conmebol definiu também os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida serão realizados entre os dias 13 e 15 de julho, com a volta marcada entre 20 e 22 de julho.

+ Veja a tabela da Copa Sul-AmericanaO sorteio definiu logo de início um dos maiores clássicos sul-americanos, entre os uruguaios Nacional e Peñarol. Este foi o único confronto entre equipes do mesmo país.