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futebol

Conmebol confirma estreia do Santos na Libertadores na Vila

Partida contra o Barcelona do Equador acontecerá na próxima terça-feira, às 19h15min...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 16:37
Crédito: Divulgação/Santos F.C.
A Conmebol confirmou a Vila Belmiro como local da estreia do Santos na fase de grupos da Copa Libertadores, terça-feira, às 19h15min, diante do Barcelona do Equador. A decisão saiu apenas na noite desta sexta-feira.Na quinta, a Conmebol havia divulgado a arbitragem da partida (o uruguaio Andres Matonte vai apitar o jogo) e, em documento oficial, deixando o local e o horário da partida como indefinidos. O problema era justamente o horário do jogo. A partida está marcada para às 19h15min, horário da primeira grade de programação da Fox Sports.
No entanto, o Governo do Estado de São Paulo só liberou as partidas de futebol após às 20 horas durante a fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao coronavírus. A Conmebol descarta alterar o horário do jogo pelos compromissos com os donos dos direitos de TV.O Peixe acionou a Federação Paulista, o Ministério Público e o Governo do Estado para conseguir uma autorização para disputar a partida 45 minutos antes do horário determinado pelo Governador João Dória Jr. No Rio Grande o Sul, o Grêmio conseguiu uma autorização similar para enfrentar o Independiente Del Valle na última terça-feira, às 19h15min.
Além do jogo contra o Barcelona, os jogos contra The Strongest (dia 4 de maio) e Boca Juniors (dia 11 de maio) também estão programados para às 19h15min.
Antes de enfrentar o Barcelona, o Peixe ainda enfrenta a Inter de Limeira, em partida marcada para a noite deste domingo, às 20 horas, também na Vila Belmiro.

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