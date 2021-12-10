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futebol

Conmebol confirma datas da Recopa Sul-Americana; veja quando o Palmeiras joga

Verdão disputará o título continental contra o Athletico Paranaense
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 09:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 09:00

O Palmeiras conheceu, nesta quinta-feira (9), as datas da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico Paranaense. O Verdão jogará a partida de ida, em Curitiba, no dia 23 de fevereiro e a volta, em São Paulo, em 2 de março.Será a segunda vez seguida que o Verdão disputará a competição. No início da temporada, a equipe enfrentou o Defensa y Justicia, mas saiu derrotado, nos pênaltis, e não conseguiu o título.
Agora, contra o Athletico Paranaense, o time de Abel Ferreira terá mais uma oportunidade. O primeiro embate será disputado pouco tempo depois do término da participação alviverde no Mundial de Clubes, que tem duração até o dia 12 de fevereiro.
Crédito: (Foto:Divulgação/Conmebol

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