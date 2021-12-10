Conmebol confirma datas da Recopa Sul-Americana; veja quando o Palmeiras joga

O Palmeiras conheceu, nesta quinta-feira (9), as datas da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico Paranaense. O Verdão jogará a partida de ida, em Curitiba, no dia 23 de fevereiro e a volta, em São Paulo, em 2 de março.Será a segunda vez seguida que o Verdão disputará a competição. No início da temporada, a equipe enfrentou o Defensa y Justicia, mas saiu derrotado, nos pênaltis, e não conseguiu o título.