Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conmebol abre processo contra o Flamengo por publicidade; manual prevê multa a partir de R$ 270 mil
futebol

Conmebol abre processo contra o Flamengo por publicidade; manual prevê multa a partir de R$ 270 mil

Manual de Clubes da Libertadores prevê multa de 50 mil dólares, ao menos, para clubes que descumprirem regras de marketings com patrocinadores sem vínculo com a Conmebol...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 19:00
Crédito: Conmebol abriu processo contra o Flamengo por posts relacionados à partida contra o Vélez (F: Marcelo Cortes/CRF
A Conmebol abriu processo disciplinar contra o Flamengo por causa de publicações feitas nas redes sociais do clube envolvendo o jogo contra o Vélez Sarsfield (ARG), na estreia da fase de grupos da Libertadores, as quais estão em desacordo com o Manual de Clubes participantes da Libertadores de 2021, segundo a entidade. De acordo com o documento, o clube terá até o dia 5 de maio para apresentar sua defesa antes da decisão da Comissão Disciplinar.Ainda conforme exposto o Manual de Clubes da Libertadores, a infração para os clubes que realizarem atividade publicitária ou promocional vinculando a imagem do torneio a patrocinadores que não adquiriram os direitos da Conmebol, em meio físico ou digital, será a aplicação de uma multa de, ao menos, 50 mil dólares, cerca de R$ 272 mil de acordo com a cotação atual.Na denúncia, a Conmebol relata que foi o Departamento de Propriedade Intelectual que constatou que o Flamengo descumpriu a "seção X item B da carta de cumprimento e compromisso, bem como artigos 6.1 e 6.3.3. do Manual do Clubes", enviando, em anexo, três publicações feitas pelo clube no Twitter, no dia 20 de abril, data do jogo entre o Rubro-Negro e o Vélez Sarsfield.
Os posts são publicitários dos Sportsbet e BRB, patrocinadores do Flamengo - confira as publicações que foram anexadas na denúncia da Conmebol abaixo.O que diz o artigo 6.3.3 - Marketing de Emboscada do Manual de Clubes:​"Cada clube participante, bem como todos os seus patrocinadores e empresas vinculados, se absterão de realizar qualquer atividade publicitária e/ou promocional que possa ser considerada "marketing de emboscada", ou vincular a imagem do torneio a patrocinadores e patrocinadores que não adquiriram direitos da CONMEBOL.
Isso inclui a abstenção de qualquer atividade publicitária e/ou promocional, em qualquer ambiente ou meio físico ou digital, que possa gerar qualquer visibilidade para marcas que não estão associadas à CONMEBOL, nem adquiriram quaisquer direitos CONMEBOL, ou levar à suposição razoável de que o torneio ou outros direitos o acesso a ele pode ser adquirido por terceiros não patrocinadores oficiais em suas respectivas áreas.
O não cumprimento desta disposição implicará na imposição das seguintes sanções ao clube responsável, pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL:
Na Fase 1-2-3 e na Fase de Grupo: uma multa de, pelo menos, 50 mil dólares será aplicada.
No caso de uma segunda e subsequentes infrações, será aplicada multa de, pelo menos, 100 mil dólares.
Nas oitavas de final, quartas-de-final e semifinais: multa será aplicada de, pelo menos, 100 mil dólares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados