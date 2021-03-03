Conhecidos e promissores: Palmeiras divulga os primeiros nomes da lista B para o Campeonato Paulista

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na última terça-feira (02), os primeiros nomes do Palmeiras para a lista de inscritos do Campeonato Paulista, que já entra em vigor na partida de hoje, diante do Corinthians. Ao todo, foram nove nomes inscritos na lista A e 13 na lista B, totalizando os 22 relacionados para o Dérbi.

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Na lista A, a equipe de Abel Ferreira optou por reservas que pouco atuaram na final da Copa do Brasil, Luan, suspenso para o segundo jogo da decisão e os retornos de Victor Luis, emprestado ao Botafogo e do centroavante Papagaio, oriundo da base e que está retornando após suspensão por doping.

Já na lista B, que conta apenas com jogadores das categorias de base, existe a mistura entre três grupos. O primeiro, os jovens já consolidados no clube, como Gabriel Menino, Danilo e Gabriel Veron. Posteriormente, àqueles que vem ganhando oportunidades, na qual podemos destacar a situação de Lucas Esteves, Renan e Gabriel Silva. Por último, os que buscam impressionar Abel Ferreira para serem efetivados ao restante da temporada, casos de Henri, Gustavo Garcia, Vanderlan, Fabinho, Ramon César, Vitinho, Giovani Henrique, Marcelinho.

>> Confira a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogosConheça um pouco mais de cada um dos jovens que buscam, no estadual, ganhar minutos e mostrar novas opções ao elenco palestrino:

Henri (Zagueiro):

Com contrato até 2025, Henri é uma das principais promessas para o futuro próximo do Palmeiras. Capitão do clube na última Copa São Paulo, o jovem se destaca na defesa pela velocidade e ótimo jogo aéreo. Além dos fundamentos, o jovem zagueiro também colecionou boas estatísticas na última edição da Copa do Mundo Sub-17. Ofensivamente, foram duas assistências. Já defensivamente, ninguém teve mais rebatidas do que o jovem palmeirense em todo o torneio – foram 34, segundo números da Opta Sports.

Após ser promovido para a equipe principal com Vanderlei Luxemburgo, o capitão da seleção brasileira campeã mundial sub-17 em 2019 acabou afastado por uma lesão de menisco, que tirou o jogador dos campos durante toda a temporada de 2020. Recuperado, o jovem busca no Campeonato Paulista a chance de retomar a confiança e ser efetivado no profissional ao lado de Renan.

Gustavo Garcia (Lateral-direito):

Assim como Gabriel Veron, Henri e Renan, Gustavo Garcia esteve presente na seleção brasileira campeã da Copa do Mundo Sub-17 em 2019. No Palmeiras desde 2014, captado da Portuguesa, o jovem participou ativamente em mais de dez conquistas na base alviverde.

Lateral direito de boa velocidade e excelente aproveitamento nos cruzamentos, Garcia tem contrato com o Palmeiras válido até janeiro de 2023. No entanto, em maio de 2020, o Verdão negociou com o Basel, da Suíça, a prioridade na compra do jogador. O clube suíço pagou R$ 906 mil ao Palmeiras para obter a preferência.

Vanderlan (Lateral-esquerdo):

O lateral-esquerdo Vanderlan é uma das grandes promessas da base alviverde para o futuro e vem ganhando a confiança de Abel Ferreira, sendo até mesmo titular no duelo diante do Atlético Mineiro, em partida válida pela última rodada da Copa do Brasil. Extremamente versátil, o atleta chegou ao Palmeiras ainda no Sub-15 para jogar como zagueiro, mas se firmou na lateral esquerda e já fez também aparições como ponta.

Na categoria Sub-17, compôs uma linha defensiva extremamente sólida ao lado de Garcia na lateral-direita, com Henri e Renan fazendo a dupla de zagueiros. Com eles, foi campeão do Mundial de Clubes Sub-17, da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17 na temporada 2019. Já em 2020, foi quem mais atuou entre todos da categoria. Presente em 30 das 38 partidas, o jovem participou do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e foi campeão do Campeonato Paulista Sub-20, sendo titular na grande decisão, diante do Corinthians.

Fabinho (Meio-campo):

O volante Fabinho é mais um meio campista da base do Palmeiras trabalhado para exercer funções semelhantes a Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, sendo completo nas ações ofensivas e defensivas. Dentro de campo, é um volante dinâmico, com marcação e também boa ofensividade e visão de jogo. Não à toa, já atuou como meia armador.

Vindo da Portuguesa de Desportos, o jovem da geração 2002 está no clube desde o sub-13. Mesmo com pouca idade, Fabinho já foi judoca e também campeão em torneios de xadrez, antes de se destacar dentro de campo.

Ramon César (Meio-campo):

Discreto e sem tantos holofotes igual seus companheiros, Ramon compõe a vitoriosa geração 2002 do Palmeiras e está no clube desde o Sub-15, em 2016. Meio campista versátil, além de atuar como volante, o atleta também ganhou minutos como lateral direito nas categorias de base. Titular incontável com a camisa 5 do Verdão no sub-20, o meio campista se destaca pelo bom passe e marcação, sendo uma espécie de jogador de confiança da comissão técnica.

Especialista em bolas paradas, somou cinco gols na temporada passada, todos em cobranças de pênaltis e faltas. De acordo com o site italiano “Tutto Mercato’’, o atleta entrou na mira de Roma e Fiorentina no final de 2020, quando os clubes buscavam jovens valores no Brasil.

Vitinho (Meio-campo):

Uma das maiores promessas da base do Cruzeiro, o meio campista Vitinho (geração 2002) está emprestado ao Palmeiras com opção de compra até o fim de 2021. Segundo volante que também sabe atuar como meia mais avançado, o jovem de 18 anos é muito técnico, tendo como grande qualidade o passe, além de desempenhar bem os fundamentos da marcação.

Em 2019, foi um dos destaques da categoria Sub-17, sendo titular na campanha dos títulos da Copa do Brasil Sub-17 e Supercopa do Brasil Sub-17. Promovido ao Sub-20 em 2020, foi um dos atletas mais regules da equipe, com 19 jogos, três gols e três assistências.

Giovani Henrique (Meia-atacante):

No Palmeiras desde o Sub-11 e presente na lista dos 50 atletas inscritos pelo Palmeiras na Copa Libertadores 2020, o ponta-direita e meia-atacante Giovani Henrique é tido como uma das principais joias das categorias de base do Verdão. Fruto da geração 2004, o jovem fez sua estreia pela categoria sub-17 na última temporada, empolgando a torcida e ganhando oportunidades no sub-20. Ele também é o mais jovem na lista do Campeonato Paulista.

Ao todo foram 17 partidas na temporada 2020, com 14 gols e 5 assistências, sendo o artilheiro da base alviverde em 2020. Com um total de 1129 minutos em campo, Giovani precisa, em média, de apenas 59 minutos para participar diretamente de jogadas que resultam em gol.

Marcelinho (Atacante):

Utilizado por Abel em três oportunidades, o atacante foi captado do Almirante Barroso, clube do interior de Santa Catarina, em julho de 2019. Em um ano e meio no Verdão, já conquistou o Campeão da Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa Sub-17 em 2019. Marcelinho não foi inscrito no Campeonato Paulista Sub-20 de 2020, na qual o Palmeiras foi campeão com um time alternativo.