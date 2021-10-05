Conhecido como 'Rei dos Clássicos', Carille tem primeiro desafio no Santos

Em meio à crise que o Santos vive, os torcedores santistas podem ter um motivo para manter o otimismo para o clássico contra o São Paulonesta quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.Fábio Carille, atual técnico do Peixe, conta com bons números quando enfrentou seus rivais na carreira. No Corinthians, o treinador disputou 32 clássicos, com 17 vitórias, nove empates e seis derrotas, o que dá um aproveitamento de 62,5%. Além disso, foram 35 gols marcados e 21 sofridos.

O treinador teve o mesmo desempenho no Al-Ittihad, quando não perdeu nenhum clássico contra os grandes do país. A demissão do treinador causou surpresa para o elenco. No total de jogos, comandou somou 21 vitórias, 16 empates e 10 derrotas em 47 jogos, com a vaga na final da Liga dos Campeões Árabes.- Existe uma pressão muito grande aqui (Al-Ittihad). Claro que diferente do Brasil por conta das leis. Mas tem uma pressão muito forte, os jogadores sentem bastante. Meu time tem muitos jogadores jovens. A gente trabalha dando uma importância igual. O campeonato não se decide só nos clássicos. Os outros jogos valem os mesmo três pontos - disse Carille à ESPN.