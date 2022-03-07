Conheça o 'Super Mário', artilheiro do Brasil na temporada e que encara o Santos pela Copa do Brasil

Quem olha a tabela da segunda fase da Copa do Brasil e vê que o Santos terá pela frente o modesto Fluminense-PI, nesta terça-feira, às 21h30, não imagina que é justamente no time nordestino, estreante na competição, que está o jogador que mais balançou as redes no Brasil em 2022: Mário Sérgio, ou melhor, o 'Super Mário'.O atacante tem incríveis 14 gols em dez jogos na temporada, e vai liderando o ranking da artilharia do futebol brasileiro. Com grande destaque no estadual, Mário Sérgio também vem deixando sua marca no torneio nacional. Contra o Oeste, na primeira fase da Copa do Brasil, o Fluminense-PI venceu por 2 a 0, com direito a dois gols do atacante.
Batizado de ‘Super Mário’ pelos companheiros de equipe, o jogador de 26 anos é a sensação do futebol piauiense e é peça-chave na equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar. O atacante é natural de Candeiras-BA e antes de chegar ao Fluminense-PI, defendeu dois clubes: Remo e Botafogo-PB.
O Fluminense-PI está na Série D do Brasileiro, e entrou na Copa do Brasil com vaga estadual, com o vice-campeonato do Piauiense na temporada passada. O duelo desta terça-feira, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil acontece no estádio Albertão, em Teresina.Gols de 'Super Mário' em 2022
2 gols contra o Parnahyba- Campeonato Piauiense2 gols contra o Flamengo-PI - Campeonato Piauiense2 gols contra o River-PI - Campeonato Piauiense1 gol contra o Oeirense - Campeonato Piauiense3 gols contra o Parnahyba- Campeonato Piauiense2 gols contra o Flamengo-PI - Campeonato Piauiense2 gols contra o Oeste - Copa do Brasil