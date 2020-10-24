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Conheça o Delfín, adversário do Palmeiras na Libertadores

Clube equatoriano, que não tem a altitude a seu favor, já faz a melhor campanha de sua história na competição continental...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 08:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores
O Palmeiras conheceu nesta sexta-feira (23) o seu adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores 2020. Visto por muitos como o time mais fraco do pote 2, o Delfín-EQU foi sorteado justamente com o Verdão para brigar por uma vaga entre os oito melhores do continente.
​A equipe do Delfín é da cidade litorânea de Manta, e, para alívio do torcedor palmeirense, o estádio Jocay fica ao nível do mar, livre da altitude de Quito, que sempre preocupa os brasileiros quando visitam o Equador.
​Deixando pra trás a alcunha de mero coadjuvante no futebol de seu país, o Delfín surpreendeu a todos ao faturar o título do Campeonato Equatoriano, nos pênaltis, em cima da LDU, garantindo, assim, a sua vaga para disputar a Libertadores de 2020.Segunda pior campanha da fase de grupos, o Delfín se classificou em segundo lugar no grupo do Santos, com 7 pontos. A histórica vaga chegou após o clube vencer o Olímpia, no Paraguai, na última rodada, de maneira épica, por 1 a 0.
​Essa foi a primeira vez que o Delfín garantiu vaga para a fase final do torneio continental. ​A única vitória do Delfín dentro de casa nessa Libertadores foi contra o Defensia y Justicia, por 3 a 0. Nos duelos diante do Santos, duas derrotas, tanto na Vila Belmiro, quanto em Manta.
​O time do técnico Miguel Zahzú joga em um 4-4-2 e gosta de ceder a bola ao adversário, tendo como principal característica o contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo de seu ataque, com o rápido José Valencia. O Verdão terá que ficar atento, também, na bola aérea, outro ponto forte da equipe.
​Com uma torcida pequena, mas fanática, o Delfín possui pouca tradição no futebol equatoriano, principalmente por ter sido fundado apenas em 1989.
​Após passar um longo tempo em divisões inferiores, o Delfín conquistou o acesso à primeira divisão do seu país em 2016 e não foi rebaixado desde então. A maior conquista do time antes do Equatoriano de 2019 havia sido o Apertura (primeiro turno) do mesmo campeonato, em 2017.

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