Conheça Karim Adeyemi, o substituto de Haaland no Borussia Dortmund que é promessa do futebol alemão

Instantes após a confirmação de que Erling Haaland havia chegado a um acordo com o Manchester City, o Borussia Dortmund não perdeu tempo e anunciou a contratação de Karim Adeyemi. O jovem de apenas 20 anos é uma das principais promessas do futebol alemão e chega com a missão de substituir o centroavante norueguês.Disputado por grandes clubes do Velho Continente, como Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, Adeyemi apostou no projeto de quem tem lapidado novos talentos no últimos anos. O jogador revelou ainda que era torcedor do Borussia na infância e que isso pesou no fato de escolher a nova equipe.

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- Quando menino, eu era fascinado pelo futebol veloz aurinegro. É por isso que rapidamente ficou claro para mim que gostaria de mudar para o BVB quando descobri o interesse do Dortmund - disse o atacante, que completou:

SEMELHANÇAS COM HAALANDA aposta do Borussia Dortmund em Adeyemi é parecida com a feita justamente em Haaland, no início de 2020. Mais uma vez, o time germânico contrata um jovem em formação que é capaz de dar frutos instantaneamente, mas que é capaz de ser revendido com uma valorização muito maior.

Nos últimos anos, além do atacante que está de saída, o Borussia Dortmund apostou em nomes como Ousmane Dembélé (Barcelona), Christian Pulisic (Chelsea) e Jadon Sancho (Manchester United), que renderam 289 milhões de euros (mais de R$ 1,5 bilhão, na cotação atual). A semelhança? Todos chegaram muito jovens ao BVB.

Nascido em Munique, Adeyemi passou pela base do Bayern, além de outros clubes menores, até chegar ao RB Salzburg em 2018. O atleta desembarcou na Áustria como promessa captada pela Red Bull, que controla o clube, em um negócio muito comum pela empresa, mas foi emprestado ao Liefering, do mesmo país, retornando só em 2020.

"Substituto de Haaland", Adeyemi tem, além da semelhança de chegar como aposta no Borussia Dortmund, o fato de também ter passado pelo RB Salzburg. O norueguês chegou à Áustria em 2019, após rodar por clubes menores no início da carreira. Por lá, o reforço do Manchester City fez 29 gols em 27 jogos. Já o novo atacante aurinegro deixa Salzburgo com 33 gols em 92 partidas, sendo 23 destes gols apenas na atual temporada.