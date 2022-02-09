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futebol

Conheça Fabrício Bruno, o segundo reforço do Flamengo para 2022

Revelado pelo Cruzeiro e contratado pelo Rubro-Negro até 2025, zagueiro acumulou ótimos números pelo Red Bull Bragantino na temporada passada...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2022 às 11:25
Ao todo, Fabrício somou 82 partidas e três gols pelo Braga, entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro.
Costuma atuar pelo lado direito da defesa e é conhecido pela eficaz condução com a bola nas saídas de jogo, além de ter como virtude bons lançamentos. Caso Paulo Sousa siga o correnteza, a tendência é que Fabrício Bruno concorra diretamente com Rodrigo Caio, assolado constantemente por lesões, e Gustavo Henrique por vaga - vale pontuar que o Fla tem atuado com três zagueiros.
NÚMEROS ANIMADORES
No Brasileirão passado, segundo o site "Footstats", foi o maior acertador de passes do Red Bull Bragantino, com 1.321 (96% de precisão). Em relação a lançamentos, também foi o jogador de linha com o maior número de acertos: 53, obtendo uma precisão de 46% ao longo dos 33 jogos realizados.
Já os desarmes foram 32 (86%), o que o fez ser o líder dentre os zagueiros de seu time. No Flamengo, o principal beque no quesito foi Rodrigo Caio, com 36 (94%), a título de comparação.
Fabrício Bruno ainda passou pela Chapecoense por empréstimo, mais precisamente entre 2017 e 2018, com um certo destaque, antes de retornar ao Cruzeiro em 2019. Deixou o clube mineiro rumo ao Bragantino após rescindir o seu vínculo e se comprometer a retirar a ação na Justiça contra a Raposa por conta de dívidas trabalhistas, que giravam em torno de R$ 3,5 milhões.
> Veja a tabela do Cariocão
Atualmente, o Flamengo conta com David Luiz, Rodrigo Caio (em recuperação), Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga, além dos jovens da base, sendo Noga e Cleiton os mais utilizados ultimamente. E Fabrício Bruno já avisou que se sente realizando um "sonho" com a nova oportunidade:

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