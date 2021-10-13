Conheça Beto Leão e Fernandinho, torcedores-símbolos de duas eras importantes do Bragantino

Crédito: Luciano Castilho

O LANCE! dá sequência nesta quarta-feira (13) à série especial sobre o Red Bull Bragantino, clube que está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e fará no dia 20 de novembro a final da Copa Sul-Americana contra o Athletico-PR, em Montevidéu (URU). Neste último capítulo, conheça dois torcedores ilustres do Bragantino: Roberto Dias, o Beto Leão, que vestiu com a roupa da mascote do clube por mais de três décadas e um torcedor mirim querido pelos jogadores: Fernando Filho, de 12 anos, o 'Fernandinho Bragantino'. A reportagem encontrou-se com ambos, que representam duas gerações de aficionados pela equipe.

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De 'saída' do hospital a escorregão no Pacaembu: as histórias de Beto LeãoRoberto Dias é aquele torcedor que podemos chamar de fanático. Apaixonado pelo Red Bull Bragantino, ele costuma dizer que tem três filhos: o Tiago, o Rafael e o clube de Bragança Paulista. No começo da década de 80, Beto via as mascotes das ligas nos Estados Unidos e resolveu vestir a roupa de um leão nos jogos do Bragantino.

- Tínhamos no basquete diversas mascotes. Isso foi no começo da década de 80, aquela festa toda, e aí veio a minha ideia de fazer isso como maneira de homenagear o clube que tanto gosto e que tanto amo. Comecei a ser mascote do Bragantino e fiz isso por muito tempo - contou ele, em papo com a reportagem.

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Beto também passou por uma situação curiosa no Pacaembu, em uma partida entre Corinthians e Bragantino na temporada de 2010. Era a estreia de Ronaldo diante da torcida corintiana em São Paulo naquela temporada. No entanto, Beto levou um escorregão no meio do campo e foi 'zoado' por cerca de 25 mil corintianos no estádio.

- Uma outra história foi um Corinthians x Bragantino, no Pacaembu, no primeiro jogo do Ronaldo com a torcida do Corinthians em São Paulo, em 2010. E eu entrei de leão. Mas levei um escorregão, tomei uma vaia dos corintianos no Pacaembu. Foi engraçado, mas fiquei com muita vergonha, mesmo embaixo da fantasia - conta Beto.

Os anos foram passando e Beto Leão deixou de colocar a roupa característica, que hoje é utilizada para algumas ações sociais da torcida 'Fanáticos do Puleiro', como estregas de cestas básicas para a comunidade da cidade de Bragança Paulista. Recepção aos jogadores e 'mini Arthur': o torcedor-mirim do BragantinoOutro torcedor bastante conhecido em Bragança Paulista atende pelo nome de Fernando Carvalho Filho, mais conhecido como Fernandinho Bragantino. Aos 12 anos, o pequeno torcedor não perde um jogo da equipe no Nabi Abi Chedid, onde ele costuma recepcionar o ônibus dos jogadores.

Ao L!, Fernandinho falou sobre como nasceu seu amor pelo clube da cidade que, apesar de estar em um grande momento, ainda busca o apelo dos grandes do estado, times para os quais os garotos da idade de Fernandinho costumam torcer.

- É muito legal, porque eu ver aquele jogador que está jogando e ele saber quem eu sou é sensacional. Todos são muito humildes, é um ambiente de família mesmo. Torço muito por eles e espero que a gente consiga esse troféu da Copa Sul-Americana - afirmou.

Essa relação fez com que ele fosse confundido até com o atacante Arthur, um dos principais jogadores do elenco do Red Bull Bragantino.- Quando o Bragantino foi campeão da Série B de 2019, eu descolori o cabelo e estava quase do tamanho do Arthur. Fui entrar em campo com os jogadores e uma repórter achou que eu era o Arthur (risos).

Fernandinho espera agora poder comemorar mais títulos do Bragantino agora com a parceria com a Red Bull. O garoto está ansioso pela final da Copa Sul-Americana, dia 20 de novembro, contra o Athletico-PR, em Montevidéu, no Uruguai.

- Foi uma explosão, do nada ‘Red Bull Bragantino’. Com a chegada deles, já disputamos e estamos na final da Sul-Americana. Para mim foi uma surpresa e quero que dê tudo certo para sermos cada vez maiores e conseguirmos essa taça, que será importante para o time e para a cidade - finalizou.