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Conheça a garota chinesa de 10 anos que mora nos EUA e ama o Palmeiras

Quando a paixão não liga para fronteiras ou bandeiras; assista à vídeo-reportagem especial com a jovem palmeirense Drew, uma torcedora um tanto quanto inusitada
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Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 08:30
Crédito: Reprodução
Não é raro encontrar meninas de 10 anos que sejam apaixonadas por futebol. Muitas delas, provavelmente, torcem por um time e, caso tenham conta em alguma rede social, divulgam, de forma virtual, o amor pelas cores de seu clube do coração. ​No entanto, qual é a chance de uma jovem de 10 anos torcer por um time de outro continente diferente do qual ela nasceu? Mais raro ainda é encontrar uma criança chinesa, que mora nos Estados Unidos e é apaixonada por um clube do Brasil.Este é exatamente o caso de Drew Anderson. Sua origem é a China, mas seu endereço é a Costa do Golfo do Mississípi e seu time do coração é o Palmeiras. Seu sonho é se tornar jogadora profissional de futebol e ela ficou famosa no Instagram por publicar fotos e vídeos dos seus treinos com o uniforme do Alviverde Imponente da Barra Funda.
A 'inusitada' torcedora chamou até mesmo a atenção do próprio clube, que fez um post em sua homenagem, agradecendo pelo amor enviado de tão longe. E o NOSSO PALESTRA/LANCE! bateu um papo com ela e seu pai, Ray, para conhecê-la um pouco melhor e descobrir de onde veio essa paixão improvável pelo Maior Campeão do Brasil. Assista ao vídeo:

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