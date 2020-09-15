Conheça a garota chinesa de 10 anos que mora nos EUA e ama o Palmeiras

Não é raro encontrar meninas de 10 anos que sejam apaixonadas por futebol. Muitas delas, provavelmente, torcem por um time e, caso tenham conta em alguma rede social, divulgam, de forma virtual, o amor pelas cores de seu clube do coração. ​No entanto, qual é a chance de uma jovem de 10 anos torcer por um time de outro continente diferente do qual ela nasceu? Mais raro ainda é encontrar uma criança chinesa, que mora nos Estados Unidos e é apaixonada por um clube do Brasil.Este é exatamente o caso de Drew Anderson. Sua origem é a China, mas seu endereço é a Costa do Golfo do Mississípi e seu time do coração é o Palmeiras. Seu sonho é se tornar jogadora profissional de futebol e ela ficou famosa no Instagram por publicar fotos e vídeos dos seus treinos com o uniforme do Alviverde Imponente da Barra Funda.