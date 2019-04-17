Conheça a ambulância que está no centro da polêmica do futebol capixaba

Muitas vezes imperceptível para a maioria dos torcedores durante os jogos de futebol, a ambulância possui papel fundamental em uma partida oficial, em especial a utilizada no confronto do último sábado (13) entre Real Noroeste e Rio Branco , no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, que ainda fomenta reflexões e discussões mesmo depois de dias do fim daquele jogo.

O veículo disponibilizado pelo clube mandante foi contestado pela diretoria do Rio Branco, que alega ter visto irregularidades na viatura. O presidente capa-preta, Luciano Mendonça, chegou, inclusive, a chamar o carro que precisou atender o atleta Danilo Mariotto, no fim do jogo, de "açougue", por, segundo ele, não conter itens básicos de primeiros-socorros.

Veja o vídeo:





O uruguaio Loco Abreu também endossou o coro e fez duras críticas à ambulância. "Quando vi o veículo que o clube diz ser ambulância, lembrei dos carros da minha terra que fazem entrega de presunto, queijo e linguiça. É o mesmo veículo. Quando abriram a porta e eu olhei para dentro, não tinha nada, só um espaço vazio, sem luz, e uma maca", disse o atacante em entrevista coletiva no dia 15 de abril.

Em contrapartida, o presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha, garantiu que a ambulância disponibilizada pelo clube atendia às exigências do estatuto do torcedor e da própria Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). "Usamos essa ambulância durante todo o campeonato e nunca nenhum clube reclamou de nada. Nela há desfibrilador, que é novo, zerado, e oxigênio. Um médico e dois enfermeiros também ficam de plantão. Está dentro de tudo que é exigido para atender qualquer pessoa em uma partida".

Na súmula do jogo, assinada pelo árbitro José Wellington Bandeira, ele confirma que o veículo estava apto para atender ao jogo. O presidente da FES, Gustavo Vieira também validou a viatura. "A ambulância é a mesma do campeonato todo. A ambulância foi testada. A gente checa a ambulância. Todo jogo é testado o desfibrilador, a gente pede para ligar, testa, a enfermeira fica do lado. Nenhum árbitro questionou até hoje e nenhum clube questionou sobre essa ambulância."

O artigo 16 do estatuto do torcedor diz que é preciso: "III -disponibilizar um médico e dois enfermeiros-padrão para cada dez mil torcedores presentes à partida; IV - disponibilizar uma ambulância para cada dez mil torcedores presentes à partida".