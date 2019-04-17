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Capixabão

Conheça a ambulância que está no centro da polêmica do futebol capixaba

Veículo utilizado na semifinal do Capixabão gerou discussões entre Rio Branco e Real Noroeste e chegou a ser comparada, por Loco Abreu, com carro que vendia linguiça na cidade do atacante no Uruguai

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 15:33

Publicado em 

17 abr 2019 às 15:33
Muitas vezes imperceptível para a maioria dos torcedores durante os jogos de futebol, a ambulância possui papel fundamental em uma partida oficial, em especial a utilizada no confronto do último sábado (13) entre Real Noroeste e Rio Branco, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca,  que ainda fomenta reflexões e discussões mesmo depois de dias do fim daquele jogo.
O veículo disponibilizado pelo clube mandante foi contestado pela diretoria do Rio Branco, que alega ter visto irregularidades na viatura. O presidente capa-preta, Luciano Mendonça, chegou, inclusive, a chamar o carro que precisou atender o atleta Danilo Mariotto, no fim do jogo, de "açougue", por, segundo ele, não conter itens básicos de primeiros-socorros.
Veja o vídeo:
 
O uruguaio Loco Abreu também endossou o coro e fez duras críticas à ambulância. "Quando vi o veículo que o clube diz ser ambulância, lembrei dos carros da minha terra que fazem entrega de presunto, queijo e linguiça. É o mesmo veículo. Quando abriram a porta e eu olhei para dentro, não tinha nada, só um espaço vazio, sem luz, e uma maca", disse o atacante em entrevista coletiva no dia 15 de abril. 
> Árbitro de Real Noroeste x Rio Branco relata quebra-quebra na súmula
Em contrapartida, o presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha, garantiu que a ambulância disponibilizada pelo clube atendia às exigências do estatuto do torcedor e da própria Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). "Usamos essa ambulância durante todo o campeonato e nunca nenhum clube reclamou de nada. Nela há desfibrilador, que é novo, zerado, e oxigênio. Um médico e dois enfermeiros também ficam de plantão. Está dentro de tudo que é exigido para atender qualquer pessoa em uma partida".
Na súmula do jogo, assinada pelo árbitro José Wellington Bandeira, ele confirma que o veículo estava apto para atender ao jogo. O presidente da FES, Gustavo Vieira também validou a viatura. "A ambulância é a mesma do campeonato todo. A ambulância foi testada.  A gente checa a ambulância. Todo jogo é testado o desfibrilador, a gente pede para ligar, testa, a enfermeira fica do lado. Nenhum árbitro questionou até hoje e nenhum clube questionou sobre essa ambulância."
> Loco Abreu volta a criticar o futebol capixaba: "Aqui não tem nada"
O artigo 16 do estatuto do torcedor diz que é preciso: "III -disponibilizar um médico e dois enfermeiros-padrão para cada dez mil torcedores presentes à partida; IV - disponibilizar uma ambulância para cada dez mil torcedores presentes à partida". 
Classificado para a final do Capixabão, o Real Noroeste, que venceu o referido confronto por 2 a 0, enfrenta o Vitória no próximo sábado (20), no estádio Kleber Andrade, a partir das 16 horas, para o primeiro embate da finalíssima do Estadual.

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