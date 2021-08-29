Confira três fatores que podem beneficiar o Flamengo no intervalo sem jogos

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Depois de nove jogos, o Flamengo fechou a "maratona" de agosto de forma inapelável: com uma nova goleada na semana, desta vez diante do Santos, por 4 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e na Vila Belmiro. O elenco de Renato Gaúcho, agora, terá uma pausa durante a Data Fifa com tempo de sobra para impulsionar o rendimento e se tornar ainda mais letal na sequência da temporada. Foram sete vitórias, um empate e uma derrota neste mês, em que o Flamengo não jogará mais, pois, por conta de jogos adiados pela CBF, só voltará a campo no dia 12 de setembro, em duelo direto pelo título, diante do Palmeiras, fora de casa. E, diante desse cenário, o LANCE! separou três fatores que mais devem colaborar com Renato no intervalo sem jogos. Veja:

Diego e Willian Arão não têm dado conta dos encaixes por dentro, e o tempo para treinar com ambos tende a afinar as movimentações ou até promover um novo modelo defensivo, como ocorreu no segundo tempo contra o Grêmio, com um a menos, quando o treinador optou por uma marcação por zona, que surtiu efeito, sobretudo contando com a maior "pegada" de Thiago Maia.

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Caso aproveite as sessões de treinamento nesse ínterim, Matheuzinho terá uma oportunidade de ouro para conquistar de vez a vaga e conseguir uma sequência entre os 11. O chileno segue deixando a desejar no Flamengo.

O plantel se reapresenta nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu, quando Renato Gaúcho terá o primeiro contato com Kenedy no gramado, aliás. O meia-atacante, também contratado por empréstimo de um ano e com potencial para "chegar e jogar", é outro que será favorecido em prol da adaptação ao Brasil e ao time.

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É possível, inclusive, que Kenedy, a iniciar testes físicos nesta segunda, seja treinado na vaga de Everton Ribeiro, que foi convocado por Tite para a próxima leva das Eliminatórias - vale lembrar que Gabigol também está na lista.

A AGENDA DO FLAMENGO EM SETEMBRO:

12/9 - 20ª rodada do BrasileirãoPalmeiras x Flamengo, no Allianz Parque

15/9 - Volta das quartas de final da Copa do BrasilFlamengo x Grêmio, no Maracanã

19/9 - 21ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Grêmio, no Maracanã

22/9 - Ida da semifinal da LibertadoresFlamengo x Barcelona de Guayaquil, no Mané Garrincha

26/9 - 22ª rodada do BrasileirãoAmérica-MG x Flamengo, no Independência