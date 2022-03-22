Confira os números do Bahia na temporada 2022

Os primeiros três meses da temporada 2022 do Bahia não saíram como planejado e o time caiu de maneira precoce no estadual e Copa do Nordeste.
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Diferente dos outros anos, o Esquadrão de Aço chegou a jogar o Baianão com os principais atletas, mas não foi o suficiente para avançar.
No torneio regional, onde o Bahia foi campeão ano passado, a defesa do título acabou de maneira decepcionante, com uma queda na fase de grupos.
Veja os números do Bahia nestes dois torneios
Copa do Nordeste: 4 vitórias 1 empate 3 derrotas – 18 gols marcados 11 gols sofridos
Campeonato Baiano: 3 vitórias 3 empates e derrotas – 13 gols marcados 9 gols sofridos