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futebol

Confira os números do Bahia na temporada 2022

Em pouco mais de três meses, o Tricolor já foi eliminado da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 16:18

Publicado em 22 de Março de 2022 às 16:18

Os primeiros três meses da temporada 2022 do Bahia não saíram como planejado e o time caiu de maneira precoce no estadual e Copa do Nordeste.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Diferente dos outros anos, o Esquadrão de Aço chegou a jogar o Baianão com os principais atletas, mas não foi o suficiente para avançar.
No torneio regional, onde o Bahia foi campeão ano passado, a defesa do título acabou de maneira decepcionante, com uma queda na fase de grupos.
Veja os números do Bahia nestes dois torneios
Copa do Nordeste: 4 vitórias 1 empate 3 derrotas – 18 gols marcados 11 gols sofridos
Campeonato Baiano: 3 vitórias 3 empates e derrotas – 13 gols marcados 9 gols sofridos
Crédito: TécniconãoperdeudesdequevoltouaoEsquadrão(FelipeOliveira/ECBahia

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