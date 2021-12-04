Confira o retrospecto do Grêmio na Neo Química Arena

Neste domingo, o Grêmio terá uma verdadeira final no Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, apenas uma vitória mantém o Tricolor vivo na briga contra o rebaixamento.

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O adversário é o Corinthians, que dentro de casa vive uma fase incrível e ficou mais forte com a volta do torcedor ao estádio.

Para encarar o Timão e sair com uma vitória, o Tricolor se apega ao retrospecto na Neo Química Arena. Em sete duelos disputados, o Grêmio venceu um, perdeu apenas uma partida e colecionou cinco empates.

A única vitória ocorreu na temporada 2018. Na ocasião, o Tricolor bateu o Alvinegro por 1 a 0 com gol de Everton Cebolinha.

Veja os resultados:

Corinthians 1 x 0 Grêmio - 2014Corinthians 1 x 1 Grêmio - 2015Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2016Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2017Corinthians 0 x 1 Grêmio - 2018Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2019Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2020