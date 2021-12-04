Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira o retrospecto do Grêmio na Neo Química Arena

Tricolor precisa vencer o Corinthians para continuar vivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 12:14

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:14

Neste domingo, o Grêmio terá uma verdadeira final no Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, apenas uma vitória mantém o Tricolor vivo na briga contra o rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O adversário é o Corinthians, que dentro de casa vive uma fase incrível e ficou mais forte com a volta do torcedor ao estádio.
Para encarar o Timão e sair com uma vitória, o Tricolor se apega ao retrospecto na Neo Química Arena. Em sete duelos disputados, o Grêmio venceu um, perdeu apenas uma partida e colecionou cinco empates.
A única vitória ocorreu na temporada 2018. Na ocasião, o Tricolor bateu o Alvinegro por 1 a 0 com gol de Everton Cebolinha.
Veja os resultados:
Corinthians 1 x 0 Grêmio - 2014Corinthians 1 x 1 Grêmio - 2015Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2016Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2017Corinthians 0 x 1 Grêmio - 2018Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2019Corinthians 0 x 0 Grêmio - 2020
Crédito: Twitter/Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados