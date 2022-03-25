Confira como estão os jogadores emprestados pelo Santos em 2022

O Santos tem 11 jogadores emprestados a outros clubes no momento, cinco deles no futebol paranaense. Todos eles não tinham perspectivas de espaço no elenco principal do Peixe, muitos foram cedidos para ganhar bagagem após o encerramento da categoria Sub-23.

O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE traz abaixo um levantamento da situação dos emprestados. Os dados são do site Transfermarkt.Emprestado ao Maringá, o meia Anderson Ceará tem sete jogos no Campeonato Paranaense e contrato até abril. A sua equipe eliminou o Cascavel no último domingo pelas quartas de final. Na equipe adversária, o lateral-direito Mikael Doka, também emprestado pelo Alvinegro, foi titular e tem contrato até setembro deste ano. Ele tem oito partidas disputadas, sendo sete pelo Campeonato Paranaense e 1 uma pela Copa do Brasil, somando um gol pelo estadual.

O gol marcado pelo lateral foi diante o Paraná, time do santista Pablo Thomaz, que está emprestado até o final de 2022. Ele tem oito jogos, sendo sete pelo estadual e um pela Copa do Brasil.

Outros encontros aconteceram entre atletas do Santos no Paranaense. O lateral-esquerdo Lucas Sena está emprestado ao Rio Branco-PR até julho de 2023. Ele soma seis partidas pelo estadual e uma assistência. Já lateral-esquerdo Romário está emprestado ao Operário até o final de 2022. Ele já possui 9 jogos pela equipe paranaense sendo 8 pelo estadual e 1 pela Copa do Brasil.No futebol paulista, o volante Guilherme Nunes está emprestado à Ferroviária. Ele fez seis jogos pela Locomotiva, sendo cinco pelo Paulistão e um pela Copa do Brasil. O meia Lucas Loureço se despediu do Santo André nesta quinta-feira. Ele foi emprestado para a disputa do Paulista, mas a equipe do Ramalhão caiu nas quartas de final para o Red Bull Bragantino. Ele atuou em sete partidas. O meia-atacante Donizete Bahia está emprestado ao São Caetano. Ele tem sete jogos pela A2 do Paulistão e um gol anotado.

O zagueiro Wagner Leonardo está emprestado ao Cruzeiro até abril de 2023. O defensor acertou seu empréstimo ao Fortaleza no final do ano passado e rescindiu neste início de março. Ele sequer chegou a estrear pelo clube nordestino. Ele estreou no Celeste nesta terça-feira na vitória sobre o Athletic por 2 a 0 pelo Campeonato Mineiro. No exterior, o atacante Bruno Marques está emprestado ao Arouca, de Portugal, até junho de 2023. O centroavante possui 6 jogos e um gol pela Liga de Portugal. Já o atacante Felippe Cardoso tem três jogos no J2League pelo Vegalta Sendai, Japão.