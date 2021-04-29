Confira as primeiras adversárias do Vasco no Campeonato Brasileiro feminino

O Campeonato Brasileiro feminino começa em meados de maio, e o Vasco já conhece suas adversárias. As Meninas da Colina estão no Grupo F, ao lado de América-MG, Athletico-PR, Brasil de Farroupilha-RS, Chapecoense e Ponte Preta.A primeira fase da competição tem seis grupos de seis equipes. Avançam às oitavas de final os dois melhores times de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados.