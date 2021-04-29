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futebol

Confira as primeiras adversárias do Vasco no Campeonato Brasileiro feminino

Meninas da Colina estreiam na competição no dia 16 de maio contra o América-MG...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 16:59
Crédito: A meio-campista Nayra Pimentinha chegou ao Vasco no ano passado (João Pedro Isidro/Vasco
O Campeonato Brasileiro feminino começa em meados de maio, e o Vasco já conhece suas adversárias. As Meninas da Colina estão no Grupo F, ao lado de América-MG, Athletico-PR, Brasil de Farroupilha-RS, Chapecoense e Ponte Preta.A primeira fase da competição tem seis grupos de seis equipes. Avançam às oitavas de final os dois melhores times de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados.
- Pegamos uma chave bem equilibrada e vamos enfrentar na estreia uma equipe tradicional no futebol feminino que vem disputando as principais competições nacionais há um bom tempo - avaliou o técnico Antony Menezes ao site oficial do Vasco.
Confira os jogos:
16/05 – Vasco x América-MG23/05 – Athletico-PR x Vasco30/05 – Vasco x Chapecoense06/06 – Vasco x Ponte Preta20/06 – Brasil de Farroupilha-RS x Vasco

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