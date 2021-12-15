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Confira as homenagens de Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente para Agüero

Além dos clubes pelos quais vestiu a camisa, centroavante foi alvo de elogios de rivais, como Real Madrid, por conta de sua história construída no futebol...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 10:48

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 10:48

Após Sergio Agüero anunciar sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira, Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente prestaram homanagens ao ídolo. O atacante argentino conquistou passagens marcantes por onde jogou e deixará saudades nos torcedores.
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Com uma imagem da comemoração do gol que deu o título da Premier League em 2011/2012, o Manchester City agradeceu a contribuição do maior artilheiro da história do clube para o sucesso da entidade na última década e desejou uma boa aposentadoria.
- Os fatos falam por si só. Sergio é simplesmente um dos atacantes mais agressivos da história da Premier League. Seu impacto vive não somente no clube que somos hoje, mas no que será por muitos anos. Ele ganhou a adoração da família City e o respeito do futebol - disse Al Mubarak, dono do Manchester City. Já o Atlético de Madrid, que teve a oportunidade de ver Kun Aguero vestir a camisa colchonera por cinco temporadas, descreveu que era uma honra ter visto o atleta jogar futebol com a camisa vermelha e branca. A equipe, que publicou uma imagem do atacante com o troféu da Liga Europa, também desejou sorte ao veterano na nova etapa da vida. O Independiente, clube da Argentina e responsável por revelar o centroavante, publicou diversas imagens do início de carreira do atleta, agradeceu pelo futebol jogado por Agüero e afirmou que a equipe de Avellaneda sempre será a casa do artilheiro. Agüero anunciou aposentadoria nesta quarta (PAU BARRENA / AFP)

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