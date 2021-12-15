Confira as homenagens de Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente para Agüero

- Os fatos falam por si só. Sergio é simplesmente um dos atacantes mais agressivos da história da Premier League. Seu impacto vive não somente no clube que somos hoje, mas no que será por muitos anos. Ele ganhou a adoração da família City e o respeito do futebol - disse Al Mubarak, dono do Manchester City. Já o Atlético de Madrid, que teve a oportunidade de ver Kun Aguero vestir a camisa colchonera por cinco temporadas, descreveu que era uma honra ter visto o atleta jogar futebol com a camisa vermelha e branca. A equipe, que publicou uma imagem do atacante com o troféu da Liga Europa, também desejou sorte ao veterano na nova etapa da vida. O Independiente, clube da Argentina e responsável por revelar o centroavante, publicou diversas imagens do início de carreira do atleta, agradeceu pelo futebol jogado por Agüero e afirmou que a equipe de Avellaneda sempre será a casa do artilheiro. Agüero anunciou aposentadoria nesta quarta (PAU BARRENA / AFP)