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Confira as datas e horários dos duelos entre Fluminense e Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores

Primeiro duelo está marcado para o dia 13 de julho, e o Tricolor das Laranjeiras decidirá em casa no dia 20 de julho (terça-feira), véspera do aniversário do clube, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 13:53

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:53

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de finais da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou as datas, locais e horários dos duelos. Com isso, o Fluminense jogará a primeira partida contra o Cerro Porteño no dia 13 de julho (terça-feira), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O jogo de volta está marcado para 20 de julho (terça-feira), véspera do aniversário do clube, no mesmo horário, no Maracanã.
> Confira a tabela da Copa Libertadores As duas partidas terão transmissão exclusiva da ConmebolTV e em tempo real pelo LANCE!. O Tricolor terminou a primeira fase na liderança o Grupo D com 11 pontos (61,1% de aproveitamento). Na última rodada, uma vitória que encheu o torcedor de orgulho diante do River Plate por 3 a 1 em pleno Monumental de Nuñez. Até o momento, o time marcou 10 gols e sofreu 7 em sua campanha na competição continental.
> Confira mais notícias sobre o Fluminense
Vale destacar que caso a equipe se classifique para as quartas de finais enfrentará o vencedor do duelo entre Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil. Desse lado da chave, também estão os confrontos Olímpia-PAR x Internacional e Flamengo x Defensa y Justicia.

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