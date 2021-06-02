Confira as datas e horários dos duelos entre Fluminense e Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Após o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de finais da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou as datas, locais e horários dos duelos. Com isso, o Fluminense jogará a primeira partida contra o Cerro Porteño no dia 13 de julho (terça-feira), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O jogo de volta está marcado para 20 de julho (terça-feira), véspera do aniversário do clube, no mesmo horário, no Maracanã.

> Confira a tabela da Copa Libertadores As duas partidas terão transmissão exclusiva da ConmebolTV e em tempo real pelo LANCE!. O Tricolor terminou a primeira fase na liderança o Grupo D com 11 pontos (61,1% de aproveitamento). Na última rodada, uma vitória que encheu o torcedor de orgulho diante do River Plate por 3 a 1 em pleno Monumental de Nuñez. Até o momento, o time marcou 10 gols e sofreu 7 em sua campanha na competição continental.

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