Confira as contas para classificação do Santos na Copa Libertadores

Derrotado na partida contra o The Strongest por 2 a 1, nesta terça-feira, na Bolívia, o Santos vive uma situação complicada para avançar de fase na Copa Libertadores. Com o resultado negativo na altitude, há um risco – mesmo que mínimo – do Peixe não se classificar nem para a Sul-Americana.Para ter a confirmação exata do que precisará ser feito, o jogo entre Boca Juniors e Barcelona-EQU, na quinta-feira, é de extrema importância. Uma vitória do time do Barcelona garante o time do Equador na próxima fase, e abre espaço para os três outros clubes do grupo se classificarem, inclusive com decisão no saldo de gol. Para a classificação na Sul-Americana, o Santos ficaria de fora se perdesse para o Barcelona e o The Strongest também tirasse uma diferença de 7 gols do Santos, ou seja, precisaria vencer o Boca Juniors fora de casa por uma grande vantagem e torcer para o Santos ser goleado no Equador.
Veja as combinações de resultados:
Se o Boca Juniors vencer o Barcelona: Nesse caso, Barcelona-EQU e Boca Juniors ficariam na primeira colocação, ambos com nove pontos. Uma vitória por 1 gol de diferença deixaria o time equatoriano com saldo de quatro gols contra dois do time argentino. Nesse caso, o Peixe precisaria vencer o Barcelona por dois gols de diferença ou vencer por um gol desde que o Boca Juniors perca para o The Strongest, na Argentina.
Se Boca e Barcelona empatarem: Nesse caso, o time equatoriano já estaria classificado, com 10 pontos. O Santos precisaria vencer o Barcelona e torcer para o Boca Juniors não vencer o The Strongest na Argentina.
Se o Barcelona vencer o Boca Juniors: Com esse resultado, o Barcelona chegaria a 12 pontos e garantiria a primeira colocação do grupo. O Santos precisaria vencer o time equatoriano pela mesma diferença de gols de uma vitória do Boca Juniors diante do The Strongest para ficar com a vaga.