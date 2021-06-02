Confira a provável escalação do Inter para encarar o Vitória

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após dois empates dentro de casa, o Internacional volta a campo nesta quinta-feira e a pressão paira sobre o céu do Beira-Rio, mais precisamente de Miguel Ángel Ramírez.

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O treinador precisa que o seu time derrote o Vitória em jogo válido para a Copa do Brasil para ganhar um pouco mais de paz e amenizar as críticas ao seu redor.

Como é uma característica de Ramírez desde a sua chegada ao clube, ele deve girar o time para o confronto fora de casa. Sendo assim, Patrick e Thiago Galhardo podem ganhar uma bela oportunidade.

Confira a provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson e Taison; Caio Vidal (Patrick), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Mauricio (Patrick).