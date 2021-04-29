Confira a provável escalação do Inter para encarar o Juventude

A partir do próximo domingo, o Internacional abre a sua participação na semifinal do Gauchão diante do Juventude, na Montanha dos Vinhedos, interior do Rio Grande do Sul.
Em meio a maratona de jogos do estadual e Libertadores da América, o técnico Miguel Ángel Ramírez vai dar sequência ao rodízio de atletas.
Apesar de tirar alguns titulares, nomes importantes, como, por exemplo, Marcelo Lomba, Edenilson, Cuesta e Patrick irão marcar presença.
Confira a provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson e Maurício; Palacios, Thiago Galhardo e Patrick.