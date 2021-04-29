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futebol

Confira a provável escalação do Inter para encarar o Juventude

Colorado abre a semifinal diante do Jaconero na Montanha dos Vinhedos...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 19:18
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A partir do próximo domingo, o Internacional abre a sua participação na semifinal do Gauchão diante do Juventude, na Montanha dos Vinhedos, interior do Rio Grande do Sul.
Em meio a maratona de jogos do estadual e Libertadores da América, o técnico Miguel Ángel Ramírez vai dar sequência ao rodízio de atletas.
Apesar de tirar alguns titulares, nomes importantes, como, por exemplo, Marcelo Lomba, Edenilson, Cuesta e Patrick irão marcar presença.
Confira a provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson e Maurício; Palacios, Thiago Galhardo e Patrick.

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