Confira a provável escalação do Inter para encarar o Fluminense

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional volta a campo no próximo domingo e o adversário é o Fluminense, que deve chegar ao Beira-Rio com um time alternativo, já que disputa a Libertadores.

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De olho na busca da reação do Campeonato Brasileiro, o Colorado não quer mais dar bobeira, principalmente como mandante e tenta somar pontos importantes para subir na tabela.

Com 18 pontos conquistados, o Inter está na 11ª colocação e cinco pontos a menos que o Athletico, primeiro time do G-6.

Reforços

Com os retornos de Zé Gabriel, Boschilla e Moisés, o Internacional deve ter apenas o lateral-esquerdo como titular no domingo. Confira abaixo a provável escalação: