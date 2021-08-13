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futebol

Confira a provável escalação do Inter para encarar o Fluminense

Colorado vem de vitória em cima do Flamengo e quer aumentar a série de bons resultados...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 19:50
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O Internacional volta a campo no próximo domingo e o adversário é o Fluminense, que deve chegar ao Beira-Rio com um time alternativo, já que disputa a Libertadores.
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De olho na busca da reação do Campeonato Brasileiro, o Colorado não quer mais dar bobeira, principalmente como mandante e tenta somar pontos importantes para subir na tabela.
Com 18 pontos conquistados, o Inter está na 11ª colocação e cinco pontos a menos que o Athletico, primeiro time do G-6.
Reforços
Com os retornos de Zé Gabriel, Boschilla e Moisés, o Internacional deve ter apenas o lateral-esquerdo como titular no domingo. Confira abaixo a provável escalação:
Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso (Caio Vidal ou Palacios), Edenílson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

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