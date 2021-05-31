Confira a programação do Santos para a estreia na Copa do Brasil

O Santos definiu a programação para a estreia na Copa do Brasil, diante o Cianorte, no Paraná. Sob o comando de Fernando Diniz, o Peixe treinou na manhã desta segunda-feira no CT do Vitória, em Salvador. A equipe embarca em voo fretado Latam, às 15h30, com chegada em Maringá, no Paraná, prevista para 18h35. Na sequência, a delegação segue para Cianorte de ônibus.Na terça-feira, o Santos enfrenta o Cianorte, às 19 horas, no Estádio Albino Turbay pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Peixe embarca rumo a São Paulo logo após a partida e volta para a cidade de Santos de ônibus. O Alvinegro terá quatro dias de preparação antes de receber o Ceará no sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro pelo Brasileirão.A equipe santista está em uma sequência de quatro jogos fora de casa. Pegou The Strongest e Barcelona pela Libertadores, o Bahia pelo Brasileirão e agora enfrenta o Cianorte pela Copa do Brasil. O Santos foi do Equador a Salvador direto e segue rumo ao Paraná. Serão dez dias fora da cidade de Santos.