Confira a nova camisa do Real Madrid para a temporada 21/22

O Real Madrid anunciou a nova camisa para a temporada 2021/2022 nesta terça-feira. O fardamento volta a ganhar detalhes em azul assim como era em 2017/2018. Este ano, por sinal, foi o último em que o clube merengue conquistou um título de Champions League.Além do azul, o laranja voltou a aparecer no uniforme com mais destaque. A tonalidade ganha espaço na gola, como o Real Madrid também utilizou em 2013/2014. Segundo o clube, o novo manto "reflete o espírito e sentido de união" da equipe.