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futebol

Confira a nova camisa do Real Madrid para a temporada 21/22

Novo fardamento tem detalhes que lembram uniforme do último time merengue campeão da Champions League em 2018...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 11:26
Crédito: Novo uniforme volta a trazer detalhes em azul na camisa merengue (Adidas
O Real Madrid anunciou a nova camisa para a temporada 2021/2022 nesta terça-feira. O fardamento volta a ganhar detalhes em azul assim como era em 2017/2018. Este ano, por sinal, foi o último em que o clube merengue conquistou um título de Champions League.Além do azul, o laranja voltou a aparecer no uniforme com mais destaque. A tonalidade ganha espaço na gola, como o Real Madrid também utilizou em 2013/2014. Segundo o clube, o novo manto "reflete o espírito e sentido de união" da equipe.
> Veja a tabela da Eurocopa
A camisa também possui desenhos na parte branca para simbolizar a comunidade madridista. As espirais são inspiradas na Fonte de Cibeles, um dos locais em que os torcedores merengues comemoram os títulos da equipe na capital espanhola.Azul e laranja voltam a aparecer no novo manto (Adidas)Uniforme tem detalhes em espirais (Adidas)

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