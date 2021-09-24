Concentração, sistema defensivo e novidades na escalação: o que observar no Vasco contra o Brusque

Crédito: Cano e Nene são as grandes esperanças do Vasco diante do Brusque, nesta sexta-feira (Rafael Ribeiro/Vasco

Sem vencer há quatro rodadas, o Vasco volta a campo nesta sexta-feira, diante do Brusque, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Para ainda sonhar com o acesso à elite, a equipe necessita de uma arrancada histórica com dez vitórias nas treze rodadas que restam. O primeiro desafio será contra um adversário que enfrenta um longo jejum de vitórias.Com 34 pontos, o Cruz-Maltino está a dez do quarto colocado, que atualmente é o CRB. A equipe venceu apenas dois jogos fora de casa e tem a quinta pior campanha como visitante da Série B. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Quadricolor.

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- Sistema defensivo - O Vasco segue sem conseguir passar confiança a partir da retaguarda. O número de gols sofridos segue muito alto para quem sonha com o acesso (29 no total). Faz quatro jogos que o time não fica sem ser vazado e tem apresentado constantes erros coletivos e individuais.

- Concentração total - Já comandado por Fernando Diniz, o Cruz-Maltino perdeu a chance de sair com duas vitórias diante de CRB e Cruzeiro. Contra a equipe alagoana, Pec perdeu uma chance clara, e no duelo com os mineiros, o time teve oportunidades de confirmar os três pontos. Com isso, levou gol no final dos dois jogos até aqui e ainda teve Nene substituído por uma falha na comunicação no domingo.

- Novos ventos ou 'efeito novo treinador' - Com todos os problemas, o Vasco jogou melhor nos dois últimos jogos. Veremos nesta sexta-feira se o novo comando mudou o time realmente ou se é apenas efeito passageiro da novidade na área técnica.

- Quem entra - A tendência é que Bruno Gomes e Gabriel Pec sejam os escolhidos, mas a dúvida só será totalmente tirada na hora do jogo. Andrey levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e Léo Jabá foi suspenso por um jogo pelo STJD pela entrada no lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, no duelo da Copa do Brasil.