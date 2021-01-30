Como está a situação contratual da 'Geração dos Sonhos' do Fluminense Sub-17

Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C

A polêmica derrota do Fluminense na final da Copa do Brasil Sub-17 não apaga o brilho da chamada "Geração dos Sonhos". Com vários jogadores já no último ano da categoria e visados tanto pelo time profissional quanto por equipes da Europa, o que preocupa os torcedores são os contratos dos atletas, já que recentemente o Flu perdeu dois potenciais grandes de venda com Evanilson e Marcos Paulo.

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A atual gestão renovou 23 contratos de atletas formados em Xerém, alguns já no profissional, como Luiz Henrique, Calegari e Martinelli. Entretanto, de acordo com a Lei Pelé, jogadores menores de idade só podem assinar contratos profissionais a partir dos 16 anos. Por regras da Fifa, esses vínculos podem ser de, no máximo, três anos até que o jovem complete 18 anos, quando, aí sim, pode fechar contrato por cinco anos.

Um dos destaques desta geração, o meia Arthur completa 16 anos no dia 24 de fevereiro. Só neste momento ele poderá assinar um contrato profissional. O vínculo atual é apenas de amador. Quando fizer aniversário, o jogador será integrado aos treinamentos da equipe principal. Outros com contratos de amadores são Alexsander, que já completou 17 anos, assim como os goleiros reservas Luan Pereira e Denis.

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Para que o Flu tenha certeza que não perderá jogadores de graça, como aconteceu com Marcos Paulo, é preciso acertar a renovação até seis meses antes do fim do contrato. A partir disso, os jogadores já podem assinar pré-contrato com outros time. O LANCE! fez o levantamento sobre o tempo de contrato e a porcentagem do Fluminense nos direitos econômicos dos atletas. Vale ressaltar que nem todos estavam presentes no Portal da Transparência. Veja a seguir todos os dados:DO TIME TITULAR:

Cayo Fellipe (goleiro) - 17 anos - contrato até 30/11/2022 - porcentagem não disponívelJusten (lateral-direito) - 17 anos - contrato até 15/08/2023 - porcentagem não disponível Joilson (zagueiro) - 18 anos - contrato até 30/09/2022 - 100%Davi Schuindt (zagueiro) - 16 anos - contrato até 15/08/2023 - porcentagem não disponível Jefté (lateral-esquerdo) - 17 anos - contrato até 30/12/2022 - porcentagem não disponível Alexsander (volante)* - 17 anos - contrato até 31/12/2022 - porcentagem não disponível pois o contrato ainda é de amadorMetinho (volante) - 17 anos - contrato até 30/12/2022 - porcentagem não disponível Arthur (meia)* - 16 anos - contrato até 31/12/2023 - porcentagem não disponível pois o contrato ainda é de amadorJoão Neto (atacante) - 17 anos - contrato até 30/09/2022 - 100%Matheus Martins (atacante) - 17 anos - contrato até 25/08/2022 - 100%Kayky (atacante) - 17 anos - contrato até 30/12/2022 - porcentagem não disponível

RESERVAS

Denis (goleiro)* - 17 anos - contrato até 25/03/2022 -porcentagem não disponível pois o contrato ainda é de amadorLuan Pereira (goleiro)* - 17 anos - contrato até 31/12/2021 - porcentagem não disponível pois o contrato ainda é de amadorDaniel Ghiggino (defensor) - 17 anos - contrato até 15/08/2023 - porcentagem não disponível Caio Amaral (defensor) - 17 anos - contrato até 15/08/2023 - porcentagem não disponível Eduardo (defensor) - 17 anos - contrato até 31/05/2023 - porcentagem não disponível Hiago (defensor) - 16 anos - contrato até 15/10/2023 - porcentagem não disponível Rafael Monteiro (defensor) - 16 anos - contrato até 04/10/2023 - porcentagem não disponível Pedro Rocha (volante) - 18 anos - contrato até 25/07/2022 - 100%Thiago (meia) - 16 anos - contrato até 15/09/2023 - porcentagem não disponível Kauan (meia) - 17 anos - contrato até 25/07/2022 - 50%Erick Nunes (meia) - 16 anos - contrato até 15/09/2023 - porcentagem não disponível Lucas Felipe (atacante) - 18 anos - contrato até 30/04/2023 - porcentagem não disponível Gean Carlos (atacante) - 17 anos - contrato até 31/01/2022 - porcentagem não disponível Gustavo Lobo (atacante) - 17 anos - contrato até 30/09/2023 - porcentagem não disponível Gabriel Lyra (atacante) - 16 anos - contrato até 15/08/2023 - porcentagem não disponível