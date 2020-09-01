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'Como é Fla-Flu, tentarei passar o Gabigol sim', diz Fred sobre briga por artilharia do 'novo Maracanã'

Atacante afirma em entrevista coletiva que 'se sente bem' ao atuar no estádio mas é categórico durante entrevista coletiva: 'Não me motiva nada fora do normal'...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 16:45
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A entrevista coletiva que Fred concedeu no início da tarde desta terça-feira foi marcada por um momento inusitado sobre seu poder de decisão. Perguntado sobre o desafio de retomar o posto de artilheiro do "novo Maracanã" (que atualmente está nos pés do atacante do Flamengo, Gabigol), o atacante do Fluminense falou sobre o quanto fica instigado por estas metas.
- É sempre bom. Vou jogar no Engenhão (Nilton Santos), faltam dois gols. Vou para o Maracanã, faltam cinco. O Maracanã é nossa casa, eu me sinto bem lá, mas não é algo que mexe muito comigo. Seria legal, mas não me motiva nada fora do normal - e, em seguida, brincou sobre a "disputa à parte" com o camisa 9 do Flamengo:
- Agora, como é Fla-Flu, vamos tentar fazer gols para passar o Gabigol sim - completou. Líder em gols marcados no estádio, Gabigol, que atualmente defende o Flamengo, marcou 37 vezes.
Fred, que já estufou as redes do "novo" Maracanã em 31 oportunidades, tem nova chance de aumentar sua lista de gols nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO, pela sétima rodada do Brasileirão.

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