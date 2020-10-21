Comitê Executivo de Futebol do Botafogo será desfeito em novembro

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo tem data para acabar. Por ordem de Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, o grupo que comanda o futebol do Glorioso desde a reta final do ano passado será desfeito no dia 25 de novembro.

Vale ressaltar que o fim do grupo será um dia depois das eleições presidenciais do clube, marcadas para o dia 24 de novembro. Nelson Mufarrej, por já ser reeleito, não está na corrida pela cadeira de presidente.

O grupo é formado por Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente, Ricardo Rotenberg, VP Geral e Marketing, Manoel Renha, ex-gerente das categorias de base, Cláudio Good e o próprio Nelson Mufarrej. A tendência é que todos parem de ter relação direta com o Botafogo.