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Comitê Executivo de Futebol do Botafogo será desfeito em novembro

Grupo que comanda as operações do futebol do clube de General Severiano desde o ano passado acabará um dia depois das eleições presidenciais...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 17:26
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo tem data para acabar. Por ordem de Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, o grupo que comanda o futebol do Glorioso desde a reta final do ano passado será desfeito no dia 25 de novembro.
Vale ressaltar que o fim do grupo será um dia depois das eleições presidenciais do clube, marcadas para o dia 24 de novembro. Nelson Mufarrej, por já ser reeleito, não está na corrida pela cadeira de presidente.
O grupo é formado por Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente, Ricardo Rotenberg, VP Geral e Marketing, Manoel Renha, ex-gerente das categorias de base, Cláudio Good e o próprio Nelson Mufarrej. A tendência é que todos parem de ter relação direta com o Botafogo.
Assim, as tomadas de decisão que envolvem assuntos dentro das quatro linhas ficarão com Marco Agostini, vice-presidente de futebol, e Túlio Lustosa, gerente de futebol.

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