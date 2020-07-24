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Comitê de Ética da FIFA anuncia a suspensão do presidente da federação de Guiné-Bissau por 10 anos

Entidade divulgou que a sanção ocorreu após Manuel Nascimento falhar na proteção a integridade física e mental de um homem que foi vítima de um ataque em massa...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:53

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:53
Crédito: Divulgação
Nesta sexta, o Comitê de Ética FIFA anunciou a suspensão por dez anos do presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Manuel Nascimento. Neste sentido, ele não poderá desempenhar funções ligadas ao desporto durante o período da punição.
A sansão ocorreu em virtude de um vídeo divulgado e documentado, que ocasionou uma multa de 100 mil francos suíços (cerca de 93 mil euros) ao dirigente. Segundo a entidade, o líder federativo "falhou em proteger a integridade física e mental de um homem que foi vítima de um ataque em massa"
Por fim, cabe salientar que o castigo foi anunciado na véspera das eleições na federação, na qual Manuel Nascimento tentava um terceiro mandato de quatro anos, depois de assumir funções em 2012.
Após o veredicto ter sido anunciado pelo Comitê de Ética da FiFA, Nascimento explicou que o homem seria "um ladrão, muito conhecido no país até pelos agentes da polícia, que foi apanhado. Um ladrão que, muitas das vezes, atua com violência. Eu a passar, e como deputado da nação, parei para saber o que se passava. Daí fiz a simulação com eles para queimar o tempo até chegar as autoridades:" comentou.

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