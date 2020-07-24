Comitê de Ética da FIFA anuncia a suspensão do presidente da federação de Guiné-Bissau por 10 anos

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Nesta sexta, o Comitê de Ética FIFA anunciou a suspensão por dez anos do presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Manuel Nascimento. Neste sentido, ele não poderá desempenhar funções ligadas ao desporto durante o período da punição.

A sansão ocorreu em virtude de um vídeo divulgado e documentado, que ocasionou uma multa de 100 mil francos suíços (cerca de 93 mil euros) ao dirigente. Segundo a entidade, o líder federativo "falhou em proteger a integridade física e mental de um homem que foi vítima de um ataque em massa"

Por fim, cabe salientar que o castigo foi anunciado na véspera das eleições na federação, na qual Manuel Nascimento tentava um terceiro mandato de quatro anos, depois de assumir funções em 2012.