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futebol

Comissão técnica do Santos tenta motivar elenco após nova eliminação

Auxiliar Márcio Araújo acredita que os garotos vão crescer nas adversidades...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 13:53
Crédito: Marcos Pin / POOL / AFP
O começo de temporada ruim do Santos, tendo em vista um elenco tão jovem, pode ser utilizado como combustível para uma volta por cima. Pelo menos essa é a opinião do auxiliar técnico do Santos, Márcio Araújo, que falou com a imprensa após a derrota por 3 a 1 para o Barcelona, no Equador.
- A vida nem sempre é como a gente quer. No futebol tem vitórias e derrotas, eu penso que não podemos desanimar. Não podemos ser tão eufóricos quando tudo caminha bem, mas também não pode ficar tão para baixo quando as coisas estão indo mal. Precisamos ver o que precisa ser melhorado. Muitas vezes crescemos no momento difícil. Mas o Santos é muito grande e não vai parar - aponta o auxiliar.A temporada santista vem sendo marcada por fracassos até aqui. Dentro de campo, o time foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, e chegou a flertar com um possível rebaixamento no estadual. Na Copa Libertadores, o Santos foi eliminado na Fase de Grupos da competição. A única vez que esse fato aconteceu na história do Peixe foi em 1984.
Sem muito tempo para lamentar, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 20 horas, contra o Bahia, em Pituaçu. A expectativa é que o atacante Marinho se reapresente na Bahia junto com o restante do grupo.

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