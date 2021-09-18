Com Willian e outros três reforços, Corinthians define relacionados para enfrentar o América-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians terá pela primeira vez os seus quatro principais reforços para a temporada à disposição. Os meias Giuliano, Renato Augusto e Willian e o atacante Róger Guedes foram relacionados para o duelo contra o América-MG, neste domingo (19), às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDo quarteto, apenas Willian ainda não havia estreado pelo Timão. O meia até chegou a viajar a Goiânia, onde enfrentaria o Atlético-GO, no último fim de semana, mas foi impedido de entrar em campo, pois não havia cumprido a quarentena em que se comprometeu formalmente na chegada da Inglaterra, no

Renato Augusto também ficou fora do último compromisso corintiano, contra o Dragão, por um desconforto no adutor da coxa direita, mas está recuperado e fica disponível para a partida deste fim de semana.

As chances do quarteto iniciarem jogando contra o Coelho são grandes. Giuliano, desde que estreou, contra o Santos, no dia 8 de agosto, foi titular em todos os jogos do Timão. Já Renato, fez o seu primeiro jogo no dia 15 de agosto, contra o Ceará, entrando no segundo tempo, e marcando o terceiro gol corintiano na vitória por 3 a 1. Mas como titular o camisa 8 fez apenas uma partida, contra o Juventude, tendo ficado fora contra o Atlético-GO por conta de problemas físicos. Por último, Róger Guedes fez a sua estreia contra o Juventude, no último dia 7 de setembro, como titular, e a partida seguinte, contra o Dragão foi a segunda.

A provável escalação inicial do Corinthians para encarar o América-MG tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.

Confira a lista de relacionados: