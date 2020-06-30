Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaram

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Três jogadores do Santos retornaram aos trabalhos nesta segunda-feira. O goleiro João Paulo e os laterais Madson e Pará não realizaram os testes de COVID-19 com o restante do elenco, no último dia 19, por questões de logística, mas receberam os resultados negativos e foram autorizados a juntarem-se ao grupo.

Com isso, apenas três atletas ainda não voltaram às atividades com o elenco: os atacantes Marinho e Uribe, que aguardam o resultado dos seus testes, enquanto o terceiro jogador, não divulgado, testou positivo para o novo coronavírus e está em isolamento social.

Além dos atletas citados, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez também não conseguiram chegar a tempo de serem examinados com os companheiros de clube na semana retrasada, mas receberam as negativas e voltaram aos trabalhos na última sexta-feira.