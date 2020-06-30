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futebol

Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaram

Dois jogadores não conseguiram realizar os testes de COVID-19 com o restante do elenco e aguardam resultado; Já o terceiro está em isolamento após resultar positivo para a doença...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 23:34

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 23:34
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Três jogadores do Santos retornaram aos trabalhos nesta segunda-feira. O goleiro João Paulo e os laterais Madson e Pará não realizaram os testes de COVID-19 com o restante do elenco, no último dia 19, por questões de logística, mas receberam os resultados negativos e foram autorizados a juntarem-se ao grupo.
Com isso, apenas três atletas ainda não voltaram às atividades com o elenco: os atacantes Marinho e Uribe, que aguardam o resultado dos seus testes, enquanto o terceiro jogador, não divulgado, testou positivo para o novo coronavírus e está em isolamento social.
Além dos atletas citados, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez também não conseguiram chegar a tempo de serem examinados com os companheiros de clube na semana retrasada, mas receberam as negativas e voltaram aos trabalhos na última sexta-feira.
Todos os jogadores que estiveram no CT Rei Pelé nesta segunda-feira realizaram novos testes de COVID-19 – dessa vez apenas sorológico, e não o “teste ouro”, que recolhe amostras da faringe, como na primeira bateria. Caso algum atleta resulte positivo nesta segunda leva de exames, terá que ser isolado automaticamente.E MAIS:Elenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminaçãoLonguine completa dois meses recuperando-se de lesão no Santos E MAIS:

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