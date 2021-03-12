Com vitória contra São Caetano, auxiliares de Abel continuam invictos no Palmeiras

O Palmeiras derrotou, na última quinta-feira (11), o São Caetano, por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista. A partida, além de boa para as ambições do Verdão no campeonato, garantiu mais um jogo de invencibilidade para os auxiliares de Abel Ferreira no comando do time.

Desta vez no comando da equipe, João Martins exaltou, em sua entrevista coletiva, o desempenho do Alviverde no confronto.– Relativamente essa questão de espaço, nossa forma de jogar faz com que isso aconteça, faz com que os espaços apareçam. Hoje conseguimos criar boas jogadas e fez parecer que tinha espaço, mas nos o criamos.Com isso, os auxiliares totalizaram seis partidas no comando técnico do Maior Campeão Nacional, sendo destas quatro empates e duas vitórias e, com isso, contabilizando 55% de aproveitamento.