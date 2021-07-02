Com Vitor Gabriel de volta, Flamengo se reapresenta e inicia preparação para encarar o Fluminense

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira, dia seguinte à vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. E a atividade contou com uma novidade: a presença do atacante Vitor Gabriel, que retornou de empréstimo do Braga, de Portugal, e passa a integrar o elenco rubro-negro.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonCom 21 anos, Vitor Gabriel é cria das categorias de base do Flamengo e estava cedido ao Braga desde janeiro de 2020. O clube português decidiu não exercer a opção de compra e tentou renovar o empréstimo, mas o Rubro-Negro recusou. O jovem tem contrato com o Fla até dezembro de 2023 e aguarda a regularização no BID para ficar à disposição de Ceni.

O treino desta sexta-feira marcou o início da preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os jogadores que foram titulares no duelo com o Cuiabá fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Ao mesmo tempo, o restante do elenco foi a campo sob comando de Rogério Ceni. Poupado da viagem a Mato Grosso por precaução, o goleiro Diego Alves participou normalmente da atividade e estará à disposição do treinador para o Fla-Flu de domingo.