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Com vínculo estendido, contrato anterior de Zé Rafael não previa cláusula de renovação por metas

Volante tinha bônus previsto anualmente, mas sem incluir novo acerto. Extensão partiu do clube para readequação do contrato...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras renovou o contrato de Zé Rafael na última quinta-feira e estendeu o vínculo por mais um ano. A validade atual vai até o final de 2024. Diferentemente do que foi noticiado anteriormente, tal extensão não estava prevista no acordo feito na chegada do atleta ao clube, em 2019. Os bônus contemplavam metas anuais e não citava renovação.Segundo apuração do NOSSO PALESTRA, o contrato anterior previa bônus por metas a cada ano e o atleta, por ter participação ativa entre os titulares desde a chegada, atingiu os objetivos nos dois primeiros anos do vínculo. Assim, o clube optou por oferecer uma readequação de contrato com início imediato, prazo maior e sem os valores adicionais anteriores. O novo acordo prevê recompensas, mas em menor escala.A negociação com Zé Rafael faz parte de um planejamento da direção de futebol do Palmeiras e, recentemente, os contratos de Rony e Raphael Veiga também foram renovados. O camisa 8 tem 120 partidas com a camisa palmeirense e 14 gols marcados. São 17 partidas e dois gols marcados na atual temporada.
Enquanto a diretoria trabalha para estender os vínculos de atletas, precisa resolver, em breve, as situações de jogadores em fim de contrato. Os de Willian, Felipe Melo e Jailson têm validade até o final de 2021. A extensão do atacante é um dos pedidos de Abel Ferreira.

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