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futebol

Com viagem ao Peru, Corinthians divulga programação semanal; veja

Timão terá um confronto em Lima, contra o Sport Huancayo, na próxima quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Delegação viaja já na tarde desta terça-feira após treino pela manhã...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 13:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 13:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após o empate em 2 a 2 com o São Paulo, no último domingo, pelo Paulistão, o Corinthians já mudou o seu foco para a disputa da Copa Sul-Americana, torneio pelo qual enfrenta o Sport Huancayo-PER, em Lima, na próxima quinta-feira. Com viagem na agenda, o clube divulgou sua programação semanal. TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Corinthians mantém invencibilidade contra rival na Neo Química Arena; veja
Na tarde desta segunda-feira, o elenco treina no CT Joaquim Grava, provavelmente com um regenerativo para aqueles que jogaram mais de 45 minutos no clássico e atividade no gramado para o restante do grupo.
Já nesta terça, o treinamento está marcado para a parte da manhã, uma vez que na parte da tarde a delegação viaja para Lima, local da partida. Vale lembrar que o confronto seria realizado em Huancayo, em uma altitude de 3.400 metros, e foi transferido para o Estádio Nacional do Peru.
Hospedado em Lima, Na quarta-feira, no período da tarde, o Corinthians treinará em La Videna, CT da Federação Peruana de Futebol. Será o último treinamento antes de enfrentar o Sport Huancayo, na quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
O elenco voltará para São Paulo apenas na sexta-feira, mas o clube não especificou o horário do retorno, nem se haverá atividade no dia. A agenda de sábado não foi divulgado, assim como a de domingo, última rodada do Paulistão-2021, quando enfrenta o Novorizontino, na Neo Química Arena.
Programação semanal do futebol
Segunda-feira, 3/5Tarde – Treino
Terça-feira, 4/5Manhã – TreinoViagem a Lima
Quarta-feira, 5/5Tarde – Treino (La Videna, CT da Federação Peruana de Futebol)
Quinta-feira, 6/521h30 – Sport Huancayo x CorinthiansEstádio Nacional do Peru
Sexta-feira, 7/5Retorno a São Paulo

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