  • Com venda de Benevenuto, Botafogo vai adquirir Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende
Parte do dinheiro da venda de Marcelo Benevenuto ao Fortaleza vai direto para a compra dos garotos, que se destacaram atuando no time sub-20 do Alvinegro na temporada
LanceNet

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 14:00

Eles ficam! Se o Botafogo praticamente concluiu a venda de Marcelo Benevenuto para o Fortaleza, o clube também realizou transações no caminho contrário. Minutos depois após o negócio envolvendo o zagueiro, o clube concluiu as compras de Vitor Marinho e Vitinho junto ao Resende.A dupla esteve emprestada ao Botafogo pelo Gigante do Vale durante a temporada e se destacou atuando no time sub-20, com o título da Copa Rio/OPG e o vice da Copa do Brasil. Vitinho é meia enquanto Vitor Marinho é lateral-direito.
É importante citar Benevenuto porque o negócio está diretamente atrelado à venda do zagueiro. Como o Resende tinha uma participação nos direitos econômicos do zagueiro, também participou dos trâmites finais das conversas. Nisso, o Botafogo aproveitou para já "incluir" o valor das compras dos dois garotos dentro do que o Gigante de Vale teria que receber.
Portanto, o Resende vai receber mais do que originalmente receberia porque o Botafogo exerceu os direitos de compra de Vitinho e Vitor Marinho. O Glorioso sequer deixou o Gigante do Vale inscrevê-los na Copa São Paulo de Futebol Júnior porque quer que a dupla esteja na pré-temporada e inicie as primeiras semanas de 2022 com o time profissional, comandado por Enderson Moreira.
Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

