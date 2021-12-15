Com venda de Benevenuto, Botafogo vai adquirir Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende

Eles ficam! Se o Botafogo praticamente concluiu a venda de Marcelo Benevenuto para o Fortaleza, o clube também realizou transações no caminho contrário. Minutos depois após o negócio envolvendo o zagueiro, o clube concluiu as compras de Vitor Marinho e Vitinho junto ao Resende.A dupla esteve emprestada ao Botafogo pelo Gigante do Vale durante a temporada e se destacou atuando no time sub-20, com o título da Copa Rio/OPG e o vice da Copa do Brasil. Vitinho é meia enquanto Vitor Marinho é lateral-direito.
É importante citar Benevenuto porque o negócio está diretamente atrelado à venda do zagueiro. Como o Resende tinha uma participação nos direitos econômicos do zagueiro, também participou dos trâmites finais das conversas. Nisso, o Botafogo aproveitou para já "incluir" o valor das compras dos dois garotos dentro do que o Gigante de Vale teria que receber.
Portanto, o Resende vai receber mais do que originalmente receberia porque o Botafogo exerceu os direitos de compra de Vitinho e Vitor Marinho. O Glorioso sequer deixou o Gigante do Vale inscrevê-los na Copa São Paulo de Futebol Júnior porque quer que a dupla esteja na pré-temporada e inicie as primeiras semanas de 2022 com o time profissional, comandado por Enderson Moreira.