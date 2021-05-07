Com vários titulares preservados, Flamengo divulga relacionados para a semifinal contra o Volta Redonda

O Flamengo está pronto para enfrentar o Volta Redonda, neste sábado, pela segunda partida da semifinal do Carioca. Com a vantagem obtida na ida - vitória por 3 a 0 no Raulino de Oliveira -, o técnico Rogério Ceni mandará a campo uma equipe com reservas. Arrascaeta, Willian Arão, Diego, Filipe Luís, Bruno Henrique sequer foram relacionados para o confronto no Maracanã.
Além desses jogadores, Diego Alves, Rodrigo Caio, Gerson, Renê, Thiago Maia e César estão fora da partida por problemas físicos ou lesões. A bola rola às 21h05 para Flamengo e Volta Redonda no sábado. Confira a tabela do Carioca!Os 23 atletas relacionados por Rogério Ceni são: Bruno Viana, Everton Ribeiro, Gabigol, Gabriel Barros, Gabriiel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Hugo Souza, Isla, Ítalo, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Lucas André, Matheuzinho, Max, Michael, Noga, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz, Vitinho e Yuri.