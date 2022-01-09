Com vaga antecipada no mata-mata da Copinha, Inter focará em trabalho de entrosamento

O Internacional venceu a Portuguesa por 2 a 1 na última sexta-feira (7) e foi mais uma equipe a se garantir na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com seis pontos, o Colorado já não pode ser mais alcançado por nenhum time, já que União Mogi (segundo colocado) soma duas unidades com São Raimundo-AM e Portuguesa tendo apenas um ponto cada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Sem dúvida é muito importante pra nós já estar classificados, viemos pra Copa São Paulo com um grupo novo e estamos nos conhecendo melhor dentro de campo, conhecendo características e tudo mais, mas poder corrigir alguns erros vencendo, sem dúvidas é muito melhor – analisou o meia Allison.

O camisa 10 foi o autor dos dois gols do Inter na partida, sendo o primeiro com uma bela cabeçada, como o manual diz: no chão e no contrapé do goleiro.

- Durante os treinos sempre fazemos finalizações e cabeceios. Fico feliz por ter feito um belo gol de cabeça, como manda o manual – garantiu.

Assim como na primeira rodada, o time gaúcho sofreu com alguns desfalques por conta de sintomas gripais, mas, apesar disso, conseguiu manter o nível de competitividade que vem apresentando desde o ano passado.

- Estamos com o grupo novo, mas todos estamos em busca de um mesmo objetivo, que é vencer. Então independente de quem vá entrar na partida ou sair jogando, todos mostramos o que é ser Internacional, jogando com raça até o último minuto de jogo. Com essa vontade e entrega conseguimos nos manter bastante regulares durante esses dois jogos – concluiu.

O Colorado encerra sua participação na primeira fase da competição na próxima segunda-feira (10) quando enfrenta o União Mogi, às 17h15 (de Brasília).