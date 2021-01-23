Com último quarto perfeito, Flamengo vira sobre o São Paulo e é bicampeão do Super 8 de basquete

Crédito: João Pires/LNB

Em uma final com emoção até os minutos finais, o Flamengo venceu o São Paulo na tarde deste sábado, por 79 a 71, e conquistou o bicampeonato da Copa Super 8 de Basquete. Olivinha, com 19 pontos e 7 rebotes foi eleito o MVP da decisão. Com a conquista, o clube carioca garantiu uma vaga na próxima edição da Liga das Américas.

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O primeiro quarto começou com o São Paulo abrindo onze pontos de vantagem no placar. Os primeiros pontos do Flamengo vieram das mãos de Olivinha. Hettsheimeir, na sequência, também acertou uma bola de três para diminuir a diferença e deixar a partida equilibrada. Com um sistema defensivo que passou a funcionar, o Rubro-Negro mostrou seu poder de reação e igualou o marcador com uma cesta de Balbi, que entrou em quadra no decorrer do período e deu uma consistência maior ao time. No final do quarto, o São Paulo passou novamente a frente e fechou em 19 a 15.

Com apenas 15 segundos do segundo período, Hettsheimeir acertou o arremesso de três e fez a diferença cair para um ponto. A equipe do Morumbi estava bem nas tentativas de três e conseguia converter os arremessos, ao contrário do Flamengo, que desperdiçava as oportunidades no ataque. Com Léo Demétrio e Marquinhos em quadra, o time rubro-negro apresentou uma melhora no aproveitamento das jogadas ofensivas. Muito bem na partida, Franco Balbi comandava a equipe em quadra com grandes jogadas de infiltração no garrafão e era o líder em números de pontos, com onze. O segundo quarto terminou 41 a 36 para o São Paulo.

+ Veja mais notícias do Flamengo+ Briga acirrada pelo título: veja a tabela do BrasileirãoNo terceiro quarto, o jogo continuou bastante equilibrado e Marquinhos conseguiu converter duas bolas de três consecutivas. Balbi ditava o ritmo de jogo pelo lado rubro-negro e fazia uma grande partida. Nos minutos finais, o São Paulo voltou a crescer e abriu uma diferença no placar. A equipe do Morumbi fechou o quarto na frente: 61 a 51.

O Flamengo voltou para o último quarto com mais paciência para trabalhar as jogadas ofensivas. Em um jogo rápido de transição da defesa para o ataque, o time carioca conseguiu encostar novamente no placar. Olivinha, com sua raça de sempre, foi importante nas bolas de três e nas jogadas de infiltração no garrafão. Marquinhos, num arremesso de três, colocou o Rubro-Negro na frente. Olivinha, de forma espetacular, pegou o rebote no ataque e converteu mais dois pontos.