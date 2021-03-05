Com três novidades, Flamengo divulga relacionados para a partida contra o Macaé; confira a lista!

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo já finalizou a preparação para enfrentar o Macaé, neste sábado, às 18h, no Maracanã e em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Carioca. O técnico Maurício Souza ganhará reforços caseiros, já que Hugo Moura, Michael e Pepê encorpam a lista de relacionados a partir deste duelo. Aliás, a lista já foi divulgada pelo Rubro-Negro, ainda sem poder contar com Bruno Viana (lesionado). O meia Yuri, que foi titular na estreia contra o Nova Iguaçu, está fora da partida em função das dores no adutor da coxa direita.

+ Fla chega a 15 temporadas sem perder na estreia do Carioca; relembre

Depois de vencer o Nova Iguaçu (por 1 a 0) na estreia, no Maracanã, o time de Mauricinho deve ir a campo para enfrentar o Macaé com a seguinte escalação: Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura e Max (Pepê); Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz.

+ Veja a tabela e simule o Cariocão 2021