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Com três novidades, Flamengo divulga relacionados para a partida contra o Macaé; confira a lista!

Rubro-Negro volta a campo às 18h deste sábado, para duelo no Maracanã, após vencer o Nova Iguaçu na estreia do Cariocão 2021...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 16:12
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo já finalizou a preparação para enfrentar o Macaé, neste sábado, às 18h, no Maracanã e em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Carioca. O técnico Maurício Souza ganhará reforços caseiros, já que Hugo Moura, Michael e Pepê encorpam a lista de relacionados a partir deste duelo. Aliás, a lista já foi divulgada pelo Rubro-Negro, ainda sem poder contar com Bruno Viana (lesionado). O meia Yuri, que foi titular na estreia contra o Nova Iguaçu, está fora da partida em função das dores no adutor da coxa direita.
+ Fla chega a 15 temporadas sem perder na estreia do Carioca; relembre
Depois de vencer o Nova Iguaçu (por 1 a 0) na estreia, no Maracanã, o time de Mauricinho deve ir a campo para enfrentar o Macaé com a seguinte escalação: Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura e Max (Pepê); Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz.
+ Veja a tabela e simule o Cariocão 2021
Cabe destacar que grande parte do grupo principal e Rogério Ceni estão de férias após a conquista do título do Brasileirão, na semana passada. O recesso durará até o dia 15 de março - ou seja, retornam para a 4ª rodada da Taça Guanabara em diante.Confira a lista de jogadores relacionados pelo técnico Maurício Souza:

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