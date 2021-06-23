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Com três mudanças, Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-GO

Yago Felipe está de volta à equipe, enquanto Egídio e Caio Paulista foram poupados pelo técnico Roger Machado...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 18:15

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 18:15

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense está escalado para o confronto com o Atlético-GO, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 19h. Para o duelo no Antônio Accioly, o Tricolor terá três mudanças com relação ao time que entrou em campo diante do Fortaleza. Caio Paulista e Egídio foram poupados, dando lugar a Kayky e Danilo Barcelos. Além disso, Yago Felipe volta após cumprir suspensão.
O Flu, portanto, tem: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago, Nenê; Kayky, Gabriel Teixeira, Fred.
Veja a tabela do Brasileirão
Já o Atlético-GO entra com: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder, Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Janderson, Natanael, Zé Roberto. O técnico é Eduardo Barroca.
Caio Paulista ficou fora até do banco de reservas para descansar após a maratona de jogos. Lucca entrou na vaga aberta na lista de relacionados. Samuel Xavier volta a ser opção depois de se recuperar de dores na coxa esquerda, mas começa no banco. Wellington e Wisney não estão na partida, assim como David Braz, substituído por Matheus Ferraz. Todos por opção técnica.

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