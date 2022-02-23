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futebol

Com três baixas, Flamengo divulga os relacionados para clássico contra o Botafogo; veja a lista

Rubro-Negro enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos
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Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 11:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 11:11
A poucas horas de jogar o segundo clássico sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo divulgou os atletas relacionados para a partida contra o Botafogo, a ser realizada às 20h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Conforme esperado, o Rubro-Negro terá três desfalques: Thiago Maia, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio, todos que já haviam ficado fora da Supercopa do Brasil por questões físicas.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O Flamengo, atualmente, está com 16 pontos e na terceira colocação da Taça Guanabara. O clássico desta noite encerrará a 8ª rodada, iniciada no último fim de semana.
E a provável escalação do Flamengo tem: Hugo Souza (Diego Alves); Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Arão, Gomes (Andreas Pereira), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Crédito: GabigolePauloSousa:FlamengoenfrentaoBotafogonestaquarta-feira(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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