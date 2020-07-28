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futebol

Com trauma no joelho, Raniel segue fora dos treinamentos do Santos

Atacante saiu de campo contra o Santo André com dores e desfalcou o Peixe contra o Novorizontino...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 21:39
O atacante Raniel não participou do treinamento do Santos nesta segunda-feira. Com um trauma no joelho esquerdo, sofrido nos minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, pela 11ª rodada do Paulistão, o jogador foi desfalque na derrota santista por 3 a 2 contra o Novorizontino, na Arena Corinthians, em Itaquera, pela última rodada da primeira fase da competição, neste domingo.
Enquanto isso, o jogador segue um cronograma de atividades especiais visando a sua recuperação. Após a partida contra o Ramalhão, o camisa 12 se sentia melhor, mas no dia seguinte fez apenas um trabalho leve, utilizando tênis e correndo em volta do gramado do CT Rei Pelé.Existia a expectativa de que ele voltasse a treinar com bola nesta segunda, junto aos atletas que não iniciaram o jogo de ontem, mas isso não aconteceu e o atacante corre risco de desfalcar o Peixe novamente, nesta quinta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.
Pouco antes da paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, Raniel havia sofrido um problema no mesmo local, ficando de fora dos jogos contra o Delfin (EQU), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, e São Paulo, pela décima rodada do estadual.

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