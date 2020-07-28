Com trauma no joelho, Raniel segue fora dos treinamentos do Santos

O atacante Raniel não participou do treinamento do Santos nesta segunda-feira. Com um trauma no joelho esquerdo, sofrido nos minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, pela 11ª rodada do Paulistão, o jogador foi desfalque na derrota santista por 3 a 2 contra o Novorizontino, na Arena Corinthians, em Itaquera, pela última rodada da primeira fase da competição, neste domingo.

Enquanto isso, o jogador segue um cronograma de atividades especiais visando a sua recuperação. Após a partida contra o Ramalhão, o camisa 12 se sentia melhor, mas no dia seguinte fez apenas um trabalho leve, utilizando tênis e correndo em volta do gramado do CT Rei Pelé.Existia a expectativa de que ele voltasse a treinar com bola nesta segunda, junto aos atletas que não iniciaram o jogo de ontem, mas isso não aconteceu e o atacante corre risco de desfalcar o Peixe novamente, nesta quinta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.