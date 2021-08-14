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futebol

Com tranquilidade, Liverpool bate o Norwich na estreia da Premier League

Com gols de Jota, Firmino e Salah, Liverpool estreou na nova temporada da Premier League com vitória sobre o Norwich...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 15:21
Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
O Liverpool conseguiu fazer uma ótima estreia na nova temporada da Premier League, e venceu a equipe do Norwich City por 3 a 0 neste sábado. Os Reds marcaram os seus gols na partida com Diogo Jota, Roberto Firmino e Mohamed Salah.
Veja a tabela do InglêsABRIU O PLACARNa primeira etapa, o Liverpool conseguiu obter um bom volume ofensivo para atacar a equipe do Norwich City. Ao criar boas chances de ataque, os Reds conseguiram ser eficazes aos 26 minutos, quando Diogo Jota aproveitou uma oportunidade para marcar o primeiro do jogo.
DO BRASILCom o placar da primeira etapa sendo mantido, o Liverpool seguiu no campo ofensivo para buscar garantir o resultado contra o Norwich. Quando o relógio chegou aos 20 minutos do segundo tempo, Salah contribuiu com um assistência para o gol de Firmino.
FECHOU A CONTAApós o segundo gol do Liverpool, a equipe continuou em busca de mais. Com boas oportunidades sendo criadas nos 45 minutos finais, os Reds acharam o terceiro gol aos 29 minutos quando, finalmente, Mohamed Salah pôde marcar o seu.
ERROSAo contrário do Liverpool, que soube aproveitar as suas grandes chances de ataque, o Norwich errou bastante no ataque, e não conseguiu marcar nenhum gol. Na segunda etapa, a equipe da casa até obteve uma boa oportunidade, mas nada fez.
SEQUÊNCIAO Norwich enfrenta o Manchester City às 11h (de Brasília) do próximo sábado. O Liverpool, por sua vez, enfrenta o Burnley às 8:30h (de Brasília) também do próximo sábado.

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