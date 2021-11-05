Com trabalhos de movimentação e posicionamento, Corinthians encerra preparação para encarar o Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira (5) a sua preparação para o confronto direto contra o Fortaleza, visando uma vaga no grupo dos quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Sylvinho comandou um trabalho de perde e pressiona e posteriormente um treino tático com ajustes no posicionamento e movimentação dos atletas em situações defensivas e ofensivas, já observando o duelo diante do Leão do Pici.

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Os jogadores corintianos encerraram o trabalho final para a próxima partida com práticas de bolas paradas em situações de defesa e ataque, além de repetições de cobranças de faltas de pênaltis.

O Timão vem de uma vitória, na última segunda-feira (1º), contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, e busca repetir a dose jogando em casa, já com a autorização para a capacidade total.