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Com trabalhos de movimentação e posicionamento, Corinthians encerra preparação para encarar o Fortaleza

Contra o Leão do Pici, Timão tem confronto direto visando o G4 do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 16:15

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:15

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira (5) a sua preparação para o confronto direto contra o Fortaleza, visando uma vaga no grupo dos quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Sylvinho comandou um trabalho de perde e pressiona e posteriormente um treino tático com ajustes no posicionamento e movimentação dos atletas em situações defensivas e ofensivas, já observando o duelo diante do Leão do Pici.
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Os jogadores corintianos encerraram o trabalho final para a próxima partida com práticas de bolas paradas em situações de defesa e ataque, além de repetições de cobranças de faltas de pênaltis.
O Timão vem de uma vitória, na última segunda-feira (1º), contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, e busca repetir a dose jogando em casa, já com a autorização para a capacidade total.
Atualmente, o Corinthians é o sexto colocado do Brasileirão, com 44 pontos, quatro a menos que o Fortaleza, que é o quinto. Os dois times perseguem o Red Bull Bragantino, que tem 49 pontos e é o quarto colocado.

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