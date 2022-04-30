Com torcida local mobilizada, Flamengo volta ao Piauí após 10 anos; confira o retrospecto do time

O sorteio da CBF colocou o Altos-PI como primeiro adversário do Flamengo na Copa do Brasil de 2022. Assim, o Rubro-Negro voltará ao estado nordestino após 10 anos. A torcida está mobilizada para receber o time, neste sábado, e lotar o Estádio Albertão, neste domingo. A bola rola às 18h pelo jogo de ida da terceira fase do mata-mata, e o Flamengo conta com bom retrospecto no local.Os confrontos com o Altos serão os primeiros entre os clubes. Sem jamais enfrentar o rival, o Flamengo também não vai ao Piauí desde 2012, quando enfrentou, em amistoso, a Seleção do Estado e venceu por 2 a 0, no Estádio Albertão, com gols de Kleberson e Luiz Antônio. Joel Santana era o treinador.

A última partida oficial do Rubro-Negro no Piauí foi em 2005, contra o River-PI, pela Copa do Brasil: empate em 1 a 1, com gol de Ricardo Lopes. Na ocasião, Cuca foi quem comandou a equipe do Flamengo na área técnica do Albertão.TORCIDA MOBILIZADA EM PIAUÍ

Para matar as saudades do Flamengo, o rubro-negro de Piauí encarou longas filas e preços salgados para garantir o ingresso do jogo deste domingo. Das 25 mil entradas à disposição, mais de 20 mil foram vendidas antecipadamente.

Antes, a delegação rubro-negra será recepcionada de maneira calorosa neste sábado, ao chegar em Teresina. A torcida local pretende se concentrar na entrada do hotel onde jogadores e comissão técnica ficarão hospedados.O RETROSPECTO RUBRO-NEGRO NO ESTADO​Em 12 jogos no Piauí, todos realizados na capital Teresina, o Flamengo soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota em sua história - o revés foi pelo Campeonato Brasileiro de 1975, por 3 a 2, para o Tiradentes, no Albertão.

Excluindo os amistosos, são três partidas pela Copa do Brasil (1V/2E), três pelo Campeonato Brasileiro (2V/1D) e uma vitória na Copa dos Campeões Regionais.Confira os 12 jogos do Flamengo no Estado do Piauí:

31/5/12, no AlbertãoSeleção do Piauí 0x2 Flamengo (Amistoso)

16/2/05, no AlbertãoRiver-PI 1x1 Flamengo (Copa do Brasil)

3/7/02, no AlbertãoFlamengo 1x0 Athletico (Copa dos Campeões Regionais)

14/3/01, no AlbertãoRiver-PI 0x2 Flamengo (Copa do Brasil)

16/3/00, no AlbertãoRiver-PI 1x1 Flamengo (Copa do Brasil)

27/5/94, no AlbertãoCombinado River-PI/Flamengo-PI 0x1 Flamengo (Amistoso)

7/7/87, no AlbertãoFlamengo-PI 0x3 Flamengo (Amistoso)

13/3/83, no AlbertãoTiradentes-PI 1x3 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

4/9/76, no AlbertãoFlamengo-PI 2x3 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

29/19/75, no AlbertãoTiradentes-PI 3x2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

7/6/72, no Lindolfo MonteiroTiradentes-PI 1x1 Flamengo (Amistoso)

7/6/59, no Lindolfo MonteiroRiver-PI 1x2 Flamengo (Amistoso)