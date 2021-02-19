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Com títulos sobre rivais, Palmeiras fecha temporada de clássicos em jogo atrasado do Brasileiro

Verdão venceu Paulista sobre o Corinthians e Libertadores contra o Santos
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LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 08:30

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras já volta a campo nesta sexta-feira (19), desta vez contra o São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília) no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A partida adiada em razão da presença do clube no Mundial de Clubes fecha a temporada de clássicos.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras pode decretar jejum maior do São Paulo: veja os clubes do Brasil há mais tempo sem título
O ano contra os principais rivais termina com saldo positivo, afinal os dois títulos conquistados foram sobre Corinthians e Santos, no Paulista e Libertadores, respectivamente. Contra o adversário desta sexta, foram um empate e uma derrota até o momento.No Campeonato Brasileiro, o saldo é positivo, afinal o Verdão fez seis a zero no agregado com vitórias em Itaquera e Allianz Parque. Contra o adversário da Baixada, triunfo no Morumbi e empate na Vila. O único revés aconteceu em casa, justamente para o São Paulo.
Invicto em clássicos, Abel Ferreira vai para o quarto confronto. São duas vitórias e um empate. Um dos triunfos rendeu ao Palmeiras o bicampeonato da Libertadores da América.O Alviverde tem 11 clássicos na temporada. São quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas.
Clássicos do Palmeiras na temporada:
15/1/2020: Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulista)29/2/2020: Santos 0x0 Palmeiras (Paulista)22/7/2020: Corinthians 1×0 Palmeiras (Paulista)5/8/2020: Corinthians 0x0 Palmeiras (Paulista)8/8/2020: Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians (Paulista)23/8/2020: Palmeiras 2×1 Santos (Brasileiro)10/9/2020: Corinthians 0x2 Palmeiras (Brasileiro)10/10/2020: Palmeiras 0x2 São Paulo (Brasileiro)5/12/2020: Santos 2×2 Palmeiras (Brasileiro)18/1/2020: Palmeiras 4×0 Corinthians (Brasileiro)30/1/2020: Palmeiras 1×0 Santos (Libertadores)

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